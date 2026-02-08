La visita clandestina de Messi da alas al Barça

"Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…"

Puede que sean casualidades del destino, pero desde que Leo Messi volvió a pisar el Spotify Camp Nou en una visita tan discreta como simbólica por el mensaje que ilusionó al barcelonismo, algo parece haberse activado en el Barça de Hansi Flick.

Los números no entienden de mística pero sí de tendencias, hablan por sí solos, o eso es lo que han querido destacar muchos usuarios en redes sociales. Desde aquella visita "clandestina" de Messi, el FC Barcelona ha disputado 20 partidos, con un balance demoledor: 18 victorias, un ritmo de resultados que explica por qué el equipo atraviesa el mejor momento de la temporada. A ese tramo se le suma, además, un título, la Supercopa de España conquistada en Arabia, primer trofeo de la temporada para los Flick y punto de inflexión del curso.

Evidentemente, nadie en su sano juicio dirá que Messi tenga algo que ver con el buen momento del equipo. Pero no deja de ser curioso que, tras la tan esperada vuelta al templo del mejor jugador de la historia, el Barça haya recuperado poco a poco su esencia, ganando solidez, confianza y continuidad desde entonces. El equipo compite mejor y transmite una sensación de control que no se veía en los meses iniciales del curso.

Flick ha encontrado el equilibrio, los jóvenes han dado un paso adelante y los pesos pesados están rindiendo al nivel que se esperaba, más allá del momento más dulce de Lamine Yamal en meses. Y en medio de todo, la imagen de Leo caminando para bendecir el nuevo Camp Nou. Anécdota talismán.