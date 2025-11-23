Virgili no se irá en el mercado de invierno, pero todos salen ganando

Jan Virgili tiene enamorada a la afición mallorquinista desde que aterrizó en la isla, pero él ha confesado que su deseo es el de regresar algún día y triunfar en Barcelona. Lo que parece difícil es que el Mallorca consiga retener al joven extremo.

El Barcelona, en la situación económica que se encuentra, aún no ha decidido si ejercerá el derecho de tanteo igualando la mejor oferta pues si llega alguna de casi 12 millones de euros, al final ha de pagar casi 3 millones más de lo que cobró de cesión. Costó 3,5 millones de euros (350.000 para el Nàstic Tarragona) y el 50 por ciento de una futura venta para cada parte.

Ya hay ofertas de varios clubes europeos. Su gran rendimiento hace que todas las partes salgan ganando en esta operación. El que más, el Mallorca. Al Barcelona puede salirse también rentable al crecer el jugador y poder sacar beneficio económico. Además, el Mallorca está disfrutando de un jugador diferencial y que está dando un enorme rendimiento.

Ya ha habido clubes que se han interesado por el canterano del Barcelona tras su espectacular irrupción en primera y con la selección española sub 21. Lo que parece es que los acontecimientos no se precipitarán.

Jan Virgili no saldrá en este mercado invernal porque la plantilla del Mallorca es corta y le necesitan para asegurarse la salvación, que es el objetivo de los bermellones, pero será elemento de canje en verano. Y retenerlo en la isla será imposible.