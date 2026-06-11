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FC BARCELONA

Se viraliza un vídeo de Marc Bernal versionando la leyenda de Sant Jordi con estas celebridades

El jugador del Barça aparece de niño explicando la leyenda en castellano con personajes como Sieteex, Paula Gonu y Anuel AA, en un ejercicio típico de las escuelas catalanas

Se viraliza un vídeo de Marc Bernal versionando la leyenda de Sant Jordi con estas celebridades

Se viraliza un vídeo de Marc Bernal versionando la leyenda de Sant Jordi con estas celebridades / Archivo

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Mariona Carol

Mariona Carol

Se ha hecho público un vídeo de Marc Bernal, hoy futbolista del Barça, grabado hace unos años cuando todavía iba al colegio y jugaba en alguno de los equipos formativos de La Masia.

En la grabación, Bernal presenta su propia versión en castellano de la leyenda de Sant Jordi, un trabajo habitual en las aulas de Catalunya donde los niños reinterpretan el relato tradicional con libertad creativa.

La narración literal del joven Bernal

En el vídeo, Bernal aparece frente a cámara y dice: "Hola, soy Marc Bernal y ahora os voy a contar mi versión sobre la leyenda de San Jorge. La leyenda cuenta que hace mucho tiempo, en Mont Blanc, un dragón llamado 'Sieteex', que era feroz, capaz de envenenar el aire y matar con su aliento, tenía a los habitantes asustados y cansados de sus estragos y fechorías…".

A partir de ahí, desarrolla toda la historia incorporando elementos propios de la cultura digital de su época: el dragón se llama 'Sieteex', la princesa es Paula Gonu y el caballero que la rescata es Anuel AA.

La narración concluye con el caballero ofreciendo una rosa a la princesa y ambos celebrando la victoria sobre el dragón.

Un ejercicio típico en las escuelas catalanas

La actividad que realiza Bernal forma parte de los trabajos habituales de primaria en Catalunya, donde los alumnos deben versionar la leyenda de Sant Jordi, adaptarla a su lenguaje y añadir referencias contemporáneas.

Este tipo de ejercicios busca fomentar la creatividad, la expresión oral y el vínculo con una tradición profundamente arraigada en la cultura catalana.

Un retrato espontáneo de la infancia del jugador

La naturalidad con la que Bernal explica la historia y la mezcla entre tradición e influencers ha generado simpatía entre los aficionados.

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El vídeo muestra una faceta infantil y cercana del jugador, que hoy vive un momento clave en su carrera profesional.

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