La viral reflexión de Alexia en los Goya sobre el sentido de ganar o perder premios: "Hay relativizar mucho"

Barcelona fue la gran protagonista del sábado en nuestro país. Por un lado, Lamine Yamal anotaba el primer hat-trick de su carrera profesional en el Camp Nou y, más tarde, Alexia Putellas se convertía en una de las protagonistas de la gala de los premios del cine español, los Goya, que regresaban a la Ciudad Condal después de 26 años de letargo.

La doble ganadora del Balón de Oro fue la encargada de dar el premio a los Efectos Especiales desde el Auditorio Fòrum CCIB que recibieron Paula Gallifa Rubia y Ana Rubio por su trabajo en 'Los tigres', filme dirigido por Alberto Rodríguez.

Alexia junto al actor Salva Reina para entregar el Goya a los mejores Efectos Especiales. / ·

Además de brillar en la alfombra roja gracias al diseño de Balenciaga x Pierpaolo Piccioli y Bvlgari, la '11' azulgrana atendió a la prensa para dejar una reflexión interesante acerca del hecho de no ganar premios, como los Goya en el cine, aunque también exportable al mundo del deporte.

"Al final un título es algo subjetivo, depende de la opinión crítica de cada uno", señalaba 'La Reina' después de la entrega de los premios como mensaje a todos aquellos nominados que se quedaron a las puertas del 'cabezudo'.

Alexia con el vestido que lució en la alfomba roja de los premios Goya, en Barcelona. / ·

Por la naturaleza de este tipo de galardones, indicaba que "lo más importante es tener esa paz interior y levantarse cada mañana pensando que eres mejor", ya sea en el ámbito que cada uno desarrolle su actividad profesional o en la vida misma.

En este sentido, demostraba la experiencia en una disciplina como el fútbol en la que las derrotas están a la orden del día y son un elemento más del juego, igual que las victorias: "Hay que relativizar más", añadía.

Por eso, cuando se consigue ganar algo, hay que tener la misma mentalidad: "Le diría exactamente lo mismo, tiene la importancia que tienen este tipo de títulos o galardones. Para mí, es lo mismo ganarlo que no ganarlo", sentenciaba el mensaje hacia los favorecidos por la opinión de los votantes de la Academia con el premio.

"Sigues siendo la misma persona, el mismo deportista, la misma actriz", remataba su intervención la jugadora del FC Barcelona, en una opinión muy útil para recuperar en los momentos de más intensidad emocional derivada de algo separado por una línea tan fina como una opinión subjetiva o un mayor o menor acierto, cuando hablamos del deporte.