La viral arenga de Pepe Conde que impulsó al Barça en Leganés

El FC Barcelona de Hansi Flick está acostumbrado a desplegar una propuesta futbolística muy atractiva y ofensiva, pero también ha demostrado en alguna ocasión que sabe competir cuando no le salen las cosas. El triunfo ante el Leganés en Butarque demostró que este equipo blaugrana tiene entre ceja y ceja la Liga y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para alzarse con el título de la competición de la regularidad.

Fue un encuentro con poco que destacar más allá del resultado. Tanto Hansi Flick como los jugadores que atendieron a los medios de comunicación en zona mixta manifestaron su satisfacción con la victoria en un duelo muy incómodo. Tocó ponerse el mono de trabajo y el cuadro culer lo hizo a la perfección. Tres puntos más, una jornada menos. La Liga, un poco más cerca.

El Barça exhibió un carácter brutal en Butarque. No fue casualidad. Antes del compromiso correspondiente a la jornada 31 de LaLiga, Pepe Conde protagonizó una arenga para trasladar a los futbolistas blaugrana la importancia de ganar al Leganés

"En estos partidos se pierden y se ganan campeonatos. Ellos están peleando por no bajar. No tengamos nosotros menos hambre que ellos. Nosotros más hambre que ellos porque estamos peleando por ganar un campeonato. No tiremos por tierra todo el trabajo hecho. ¿De acuerdo? Vamos al lío", dijo el preparador físico del Barça.

La charla de Pepe Conde se ha viralizado en las redes sociales porque tuvo una gran respuesta por parte de la plantilla del Barça. Con una mentalidad brutal, los de Hansi Flick asaltaron al Leganés para no "tirar por la borda" todo el trabajo realizado hasta ahora.