Lo que no se vio del Villarreal - Barça: reencuentros emotivos, un retraso de urgencia y el De Jong más capitán

El Barça voló de regreso a la capital catalana con los tres punto bajo el brazo, proclamándose campeón de invierno y cerrando el 2025 como líder en solitario de LaLiga. La victoria por 0-2 de los blaugranas al Villarreal, gracias a los goles de Raphinha y Lamine Yamal refuerzan el proyecto deportivo de Hansi Flick antes de la vacaciones navideñas y del tramo más decisivo de la temporada.

Fue un partido intenso sobre el césped, jugado a un ritmo intenso, de ida y vuelta de una portería a otra. A continuación, repasamos algunas de las imágenes que pudieron pasar desapercibidas para algunos aficionados en el Estadio de la Cerámica.

Un emotivo reencuentro

Durante el calentamiento previo a que diese comienzo el partido en el Estadio de la Cerámica, José Ramón de la Fuente, entrenador de porteros, arrancó los ejercicios clásicos con Joan Garcia, Szczesny y Ter Stegen. Minutos después, saltaron al césped los guardametas del Villarreal y Arnau Tenas se fundió en un emotivo y muy sentido abrazo con el que fue su técnico durante su etapa como blaugrana.

De la Fuente junto a Szczesny y Ter Stegen durante el calentamiento previo al Villarreal-Barça de La Cerámica / DANI BARBEITO

Ánimos de altura

Una vez finalizaron los ejercicios de calentamiento, el equipo se dirigió al túnel de vestuarios. En este trayecto, los futbolistas se encontraron con el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y el vicepresidente primero y del área deportiva, Rafa Yuste, quienes bajaron hasta las entrañas del estadio de La Cerámica para animar a la plantilla en el último partido del año.

Un ligero retraso

El encuentro arrancó con un par de minutos de retraso a causa de una incidencia médica en la grada que las asistencias del estadio atendieron con prontitud. Una vez que se pudo atender a la persona afectada, Alberola Rojas dio luz verde -y el pitido inicial- para que Villarreal y Barça iniciaran el intercambio de golpes sobre el tapete de la Cerámica.

De Jong ejerció de capitán

Las cámaras de Movistar Plus+ recogieron la imagen del Frenkie de Jong más capitán que nunca. Muchas veces sus críticos acusan al neerlandés de ser un tanto frío, pero en La Cerámica saltó como si tuviera un resorte cuando se produjo la dura entrada de Renato Veiga sobre Lamine Yamal que supuso la expulsión del jugador del Villarreal. En un principio se vio en el 'baile' a jugadores de sangre más caliente, como Raphinha y Jules Koundé, e incluso Hansi Flick intentó hacer un ejercicio de contención; pero esta vez Frenkie se sumó a la cita...

Un gol sin celebración...

Raphinha provocó el penalti y él mismo asumió los galones para probar el lanzamiento desde los once metros. El brasileño abrió la lata y todos los jugadores de campo se fundieron en un abrazo con el brasileño. Bien, todos menos uno. Eric Garcia se quedó solo en el centro del campo sin celebrar el tanto. Se acercó a un miembro del 'staff' técnico para conversar sobre algún aspecto del juego y, posteriormente, se acercó a Gerard Martín para conversar con él.

... Y una celebración con mensaje

La realidad es que lo vio todo el mundo, pero fue un gesto tan significativo que era inevitable hacer una mención al gesto de Lamine Yamal. El delantero blaugrana tuvo que escuchar un auténtico concierto de pitos cada vez que toco el balón por el disgusto de los aficionados del Villarreal tras la expulsión de Renato Veiga. El fútbol le dio al canterano la opertunidad de tomarse su particular 'vendeta' marcando el 0-2 de la tranquilidad y celebrándolo haciendo el gesto de silbar... En la imagen de DAZN se aprecia que a Marcus Rashford le hizo gracias el gesto de Yamal:

Un héroe para los suplentes y otro para la grada

Con el pitido final del árbitro, todo el banquillo del Barça se acercó a Joan Garcia para celebrar la victoria: Eric Garcia, Dro, Roony, Tommy Marqués... Conscientes de que los tres puntos con loslos azulgranas hacían el camino de vuelta a la capital catalana llevaban la firma del guardameta de Sallent. Sin embargo, el MVP del partido fue para Raphinha -enormemente merecido, dicho sea-. Y el brasileño en un bonito y cercano gesto con la grada de la Cerámica, se acercó a firmar algunos autógrafos a los más pequeños. Una imagen muy poco habitual después de un partido y que honra al '11' culer.