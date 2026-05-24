Lo que no se vio del Valencia - Barça: Mestalla rompió el silencio en el minuto 19, confusión constante en la grada y el Flick más exigente con sus jugadores

El Barça cayó derrotado por 3-1 en Mestalla ante un Valencia que se jugaba apurar sus últimas opciones de entrar en la Conference League. Los de Corberán firmaron un partido intenso, empujados por una grada entregada y pendientes también de otros campos, ya que el conjunto valencianista dependía de varios resultados para alcanzar el objetivo europeo. Sin embargo, en Mestalla siempre pasan muchas cosas y es prácticamente imposible estar atento a todos los detalles. Por eso, SPORT, con su enviado especial en Valencia, te trae tres historias y escenas que muy probablemente no viste durante el encuentro.

Mestalla rompió el silencio en el 19:19

El arranque del partido en Mestalla tuvo un ambiente extraño, impropio de una noche en la que el valencianismo se jugaba entrar en competición europea. La Curva Nord y gran parte del Gol Norte permanecieron en silencio durante los primeros 19 minutos y 19 segundos de encuentro, una protesta ya habitual en los días de tensión contra la actual directiva y que, en esta ocasión, estuvo especialmente marcada por las cargas policiales producidas en la previa del choque. Desde la grada consideran que la actuación policial fue “desmesurada e injustificada” contra aficionados de la Curva Nord, algo que elevó todavía más la crispación antes del inicio.

Durante esos primeros minutos muchos aficionados del resto del estadio miraban extrañados hacia el fondo norte preguntándose por qué no arrancaban los cánticos. Mestalla, sin el empuje habitual de su sector más ruidoso, parecía incluso desorientado. Pero cuando el marcador alcanzó el simbólico 19:19 —en referencia al año de fundación del Valencia CF— el silencio se convirtió en un rugido atronador. La Curva Nord comenzó a animar con una intensidad tremenda y contagió rápidamente al resto del estadio. El equipo reaccionó empujado por una grada que pasó de la protesta a la fe absoluta. Durante muchos minutos, Mestalla llevó en volandas al Valencia hacia una victoria que, sin embargo, terminó siendo insuficiente para alcanzar la Conference League.

Radios, móviles y una confusión constante en la grada

El valencianismo sabía que no bastaba con ganar. El Valencia dependía también de otros resultados y eso convirtió Mestalla en una mezcla permanente entre estadio de fútbol y sala de seguimiento simultáneo. Durante todo el partido, cientos de aficionados estuvieron pendientes del teléfono móvil, de la radio o incluso viendo otros encuentros desde la pantalla mientras seguían el choque en directo.

La tensión provocó situaciones surrealistas y momentos de confusión generalizada. En varias ocasiones pequeños grupos de aficionados se levantaban de golpe celebrando supuestos goles en otros campos que realmente no habían sucedido o que, directamente, no beneficiaban al Valencia. El efecto contagio hacía el resto: otros seguidores se unían a la celebración sin saber exactamente qué había pasado, preguntando entre risas y nervios “¿quién ha marcado?” mientras consultaban apresuradamente el móvil.

Hubo instantes en los que Mestalla pasó de la euforia a la decepción en cuestión de segundos por simples errores de interpretación o avisos equivocados en redes sociales. La ansiedad por mirar constantemente otros resultados acabó generando un ambiente extraño pero muy representativo de una noche agónica, en la que el valencianismo vivió pendiente de demasiados campos a la vez.

Flick no baja la exigencia ni con la Liga ganada

Aunque para muchos el encuentro podía parecer completamente intrascendente para el Barça, Hansi Flick demostró en rueda de prensa que no entiende ningún partido como un simple trámite. El técnico alemán se mostró especialmente crítico con varios momentos del juego de su equipo y dejó claro que no le gustaron determinadas fases del encuentro pese a tener ya conquistada la Liga.

Lejos de relajarse o restar importancia al resultado, Flick insistió en que quiere ver siempre a sus jugadores compitiendo al máximo nivel, manteniendo la intensidad y la concentración independientemente del contexto clasificatorio. Una exigencia constante que explica buena parte del éxito del Barça esta temporada.

El entrenador alemán volvió a transmitir esa mentalidad competitiva que ha instalado en el vestuario desde su llegada: no conformarse nunca y entender que cada partido sirve para seguir creciendo. Incluso en una noche sin presión clasificatoria para los azulgranas, Flick encontró motivos para corregir y exigir más a los suyos. Una actitud que, lejos de generar desgaste, ha convertido al Barça en un equipo tremendamente fiable.