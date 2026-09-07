Lo que no se vio del Valencia-Barça: del gesto de Livakovic con Hamza a las señales de Lamine

El Barça goleó al Valencia en Mestalla en una noche marcada por la exhibición de Lamine Yamal y Fermín, pero el partido dejó también varias imágenes que pasaron más desapercibidas.

Desde los gestos de Livakovic con el joven Hamza hasta la complicidad de Raphinha con Gabriel Jesus y el recital de Lamine durante el calentamiento, estas son algunas de las historias que dejó el triunfo azulgrana.

Livakovic cuida a Hamza

El entrenamiento previo a la goleada del Barça en Mestalla dejó algunas imágenes curiosas. Una de ellas tuvo como protagonistas a Livakovic y al joven Hamza. El guardameta croata, que acaba de aterrizar en el equipo, mantuvo una charla con el canterano y tuvo varios gestos cariñosos con él durante la sesión.

Hamza volvió a quedarse sin disputar un solo minuto, pese a haber sido el máximo goleador del Barça durante la pretemporada.

Livakovic, recién llegado al vestuario, parece haber asumido desde el primer momento un papel de jugador comprometido con el colectivo, dispuesto a ayudar tanto a sus compañeros de portería como al resto del equipo. El portero y Hamza terminaron viendo desde el banquillo la exhibición del Barça ante el Valencia.

Raphinha, pendiente de Gabriel Jesus

Gabriel Jesus debutó con la camiseta del Barça y estuvo cerca de marcharse de Mestalla con su primer gol como azulgrana. El delantero brasileño tuvo una ocasión clarísima en la segunda mitad, pero no acertó con la definición y el balón salió ligeramente desviado.

Antes de esa oportunidad, Raphinha ya había ejercido de cicerone y compañero de apoyo para su compatriota. Gabriel Jesus estuvo muy pendiente de él estos días y, nada más saltar al terreno de juego, lo buscó con la mirada y le dio ánimos para que afrontara sus primeros minutos con confianza.

Una pequeña muestra de la conexión entre dos brasileños que comparten vestuario y que están llamados a tener protagonismo en el Barça de Flick.

Las señales de Lamine

Lamine Yamal fue uno de los grandes protagonistas de la goleada en Mestalla, con dos goles y una actuación que confirmó su excelente momento. Pero antes del encuentro ya había dejado señales de que tenía la puntería afinada.

Durante el entrenamiento previo al partido, el delantero protagonizó un auténtico recital de remates desde fuera del área. Livakovic poco pudo hacer ante la precisión de los disparos del joven azulgrana.

Tek, que presenciaba la sesión, no pudo evitar la sonrisa ante el acierto de Lamine, mientras que el propio guardameta polaco llegó a ejercer de asistente para el delantero durante algunos ejercicios.

Horas después, Lamine trasladó esa puntería al partido y volvió a demostrar también su contundencia ante la portería del Valencia. Las señales estaban ahí desde antes de que comenzara la mascletà del Barça en el viejo Mestalla.