Lo que no se vio: La tribuna de los obreros, "Nico quédate" y el sismo inicial de Flick

Una gran tarde acarrea un sinfín de detalles. De momentos. De guiños. De situaciones rocambolescas. De giros de guion inesperados. Fue una jornada feliz para el barcelonismo. Redonda. Tanto a nivel deportivo como emocional. Volver a casa 909 días después. Dos años y medio. Con el estadio todavía a medio hacer, sí. Pero con el aura, el esqueleto. La esencia.

El Barça-Athletic fue una fiesta completa. Redonda. Flick temía por un hipotético exceso de confianza o relajación. Por si sus jugadores se dejaban llevar por el clima de euforia. Pero desde el mismo pitido inicial le dejó claro el vestuario a Hansi que quería morder. Había 'rencillas' con el Athletic y no ganar en el regreso al Spotify Camp Nou no era una opción.

Lamine Yamal, en su primer partido en el nuevo Camp Nou / Valentí Enrich

Cuatro goles, festival de asistencias de Lamine, de definiciones de Ferran Torres y Lewandowski, de garra y recursos de Fermín López. Y muchos detalles. Microhistorias que fueron aconteciendo durante el duelo en el nuevo coliseo azulgrana. 45.000 personas en la grada y un sinfín de VIPS dan para mucho juego. Os traemos algunas de ellas.

LA TRIBUNA DE OBREROS

El gol norte estaba desierto. Los accesos todavía no están acabados en esa zona y todavía no puede poblarse de espectadores, así que no había ni un alma detrás de esa portería en la que el Barça atacó la segunda mitad. Bueno, alguien sí había.

Los obreros, en el Spotify Camp Nou siguiendo el partido / Dani Barbeito

Una de las anécdotas del día la dejaron el puñado de obreros que había repartidos por todo el estadio. En ese gol norte, como decimos vacío, estaba sentado como un rey un operario con su chaleco reflectante. Arriba, otros repartidos por las zonas todavía en obras. Lógicamente, no estaban manos a la obra en ese momento, pero sí de guardia.

PLENO DE VIPS

En el palco no cabía un alfilera. Nadie quiso perdérselo. Desde el alcalde Collboni al conseller d'esports Berni Álvarez, al presidente del Parlament Josep Rull, el nieto y el bisnieto del fundador del Barça Joan Gamper, el expresidente Joan Gaspart, Estopa, Bizarrap, el ministro Urtasun.

Imagen del palco del Spotify Camp Nou / Valentí Enrich

También había una buena representación de jugadoras del Barça Femení. Con su entrenador Pere Romeu al frente. Este domingo juegan ante el Levante en Valencia. Ona Batlle, Sidney Schertenleib, Pajor...

SISMO DE FLICK CON LA ALINEACIÓN

Sorpresa mayúscula de Hansi Flick con la alineación. Ningún medio había puesto en la previa a Eric Garcia de titular en el pivote y a Gerard Martín de central. Y el técnico germano provocaba una ola de estupefacción en la zona de prensa cuando salía a la luz el once titular. El de Sant Andreu de la Barca se estrenaba en partido oficial en esa demarcación con el Barça. En su debut en el Spotify Camp Nou. Buena actuación.

'FACTURAS' A NICO WILLIAMS

Uno que se fue 'calentito' a casa fue Nico Williams. Lo que ha pasado estos dos últimos veranos y su decisión este último de no esperar al Barça y renovar de forma repentina con el Athletic Club con su agente negociando con Deco cayó como una losa en el club azulgrana.

Nico Williams, en el partido ante el Barça / Siu Wu / EFE

Solo mencionar su nombre la megafonía antes del encuentro, el público le dedicó una sonora pitada. Ya con el balón en juego, cada vez que le llegaba, más pitos. Celebrando cada error (falló un remate claro que mandó al lateral de la red) e incluso cantando un sector "Nico, quédate", con sorna. Cuando fue relevado, los decibelios se dispararon.