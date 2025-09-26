Lo que no se vio del Real Oviedo - Barça: Un cambio de campo polémico, la prohibición de los analistas, el respeto a Cazorla...

El Barça se llevó los tres puntos del Carlos Tartiere, estadio que no visitaba desde el año 2001 con Llorenç Serra Ferrer como entrenador. Lo hizo remontando el gol de Alberto Reina tras un fallo de Joan Garcia en la salida. Dos defensas, Eric y Araujo, y el cazagoles Lewandowski fueron los encargados de perforar la portería de un notable Aarón Escandell. Pero en el partido pasaron más cosas que no siempre se ven.

Pasión por el Barça

Durante todo el día, la expedición del Barça estuvo seguida por centenares de aficionados. Normal teniendo en cuenta que no veían a los azulgranas en la ciudad desde 2001. Más de 800 personas en el aeropuerto, más de un centenar en el hotel y búsqueda de firmas y camisetas en el Carlos Tartiere. Se agolparon los jóvenes en la entrada de vestuarios y respondieron los jugadores. Pedri, Araujo y Ferran firmaron autógrafos antes de retirarse a los vestuarios tras inspeccionar el terreno de juego. Koundé, suplente ayer, lo hizo antes de empezar el encuentro. Pedri, por cierto, se fue ovacionado del Tartiere.

Gran bronca para los de Flick

Reacción en forma de pitada monumental y gritos de desaprobación de la afición del Oviedo tras el sorteo y mientras los jugadores del Barça hacían una piña. La razón, que Araujo, cuando eligió campo, se decantó por un cambio y atacar en la primera parte donde suelen hacerlo los de Paunovic. No les sentó nada bien a los aficionados locales, que siguieron minutos más tarde con cánticos en contra del Barça cuando algunos seguidores azulgranas no respetaron el minuto de silencio por el exjugador local, Juan Mesa.

Prohibición de los analistas del Barça

Los analistas del cuerpo técnico que lidera Hansi Flick, vieron el partido desde la tribuna de prensa. Todos con ordenadores y Heiko Westermann con un teléfono móvil para hablar con el banquillo. Se comunicaban entre ellos en alemán. Satisfacción cuando salía una jugada ensayada y enfado cuando algún futbolista no estaba bien posicionado. Viven el partido con mucha intensidad. Tanta, que les sorprendió cuando desde el otro lado de la tribuna de prensa se acercó un miembro del grupo de analistas del Oviedo a hacer una foto y grabar la manera en la que trabajan. Con buenas maneras, le dijeron que se marchase y no captase ninguna imagen.

Reconocimiento a Santi Cazorla

Santi Cazorla es uno de los mejores jugadores españoles de los últimos tiempos. Vive su última temporada como profesional tras regresar a su casa y lograr el ascenso. Su calidad fue reconocida sobre el campo por los jugadores del Barça. Máximo respeto hacia su figura. Cazorla, de hecho, se convirtió ayer en el futbolista de más edad en ser titular en un partido de Liga contra el Barça en el siglo XXI. Contaba ayer con 40 años y 286 días.