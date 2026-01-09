Lo que no se vio del Real Madrid - Atlético: fiebre blanca en la grada, quejas con la realización y muchos VIPs en el palco

El Real Madrid pasó ayer a la final tras vencer al Atlético de Madrid (1-2) en un partido marcado por las imprecisiones de ambos equipos. El conjunto rojiblanco pudo hacer más en un tramo final de encuentro que terminó con polémica por el roce entre el Cholo Simeone y Vinícius.

Superioridad de aficionados blancos en el estadio

Ayer quedó gran mayoría de la población de Jeddah suele simpatizar con el Real Madrid y eso se notó desde mucho antes del partido, nada más saltaran los equipos a calentar. Cuando los futbolistas del Atlético de Madrid aparecieron sobre el césped, una gran parte del estadio respondió con pitos y abucheos. Todo lo contrario ocurrió segundos después con la salida de los jugadores del Real Madrid, que fueron recibidos con aplausos y cánticos coreando sus nombres.

Sin embargo, la gran sorpresa de la noche llegó con Vinícius. El brasileño fue abucheado de forma casi unánime, algo que dejó perplejos a muchos periodistas en la grada. El propio jugador se dio cuenta de la situación y, visiblemente molesto, se dirigió directamente hacia el banquillo rojiblanco para encararse con el Cholo Simeone y dedicarle unas palabras que no pasaron desapercibidas para quienes estábamos a pie de campo.

Quejas con la realización

En las gradas se escucharon bastantes comentarios críticos hacia la realización televisiva. En Arabia Saudí es habitual que el público reaccione a lo que aparece en las pantallas gigantes: se aplaude y se corea el nombre del protagonista si gusta, y si no se pita. Sin embargo, muchos aficionados no entendían algunos planos elegidos, especialmente cuando se enfocaba a personas del palco con cargos directivos pero totalmente desconocidas para el aficionado saudí medio. Se notaba el murmullo generalizado cada vez que la cámara se detenía en rostros que solo los más expertos reconocen, pero que no conectan con el público local.

Partido con muchos VIPs en el palco

El encuentro también fue un punto de reunión para numerosas personalidades del mundo del fútbol. Durante buena parte del partido, el palco estuvo lleno de caras conocidas, desde familiares de futbolistas como los padres de Pedri, Dani Olmo o Pau Cubarsí, hasta viejos conocidos del fútbol español. Entre ellos, Mateu Alemany, exdirigente azulgrana y ahora director deportivo del Atlético, que aprovechó para saludar a antiguos compañeros. También se dejaron ver agentes de primer nivel, como los representantes de Szczęsny o Julián Álvarez. Muchos de ellos siguen a sus jugadores por todo el mundo y aprovechan este tipo de citas para reunirse con clubes y ponerse al día del mercado de fichajes.