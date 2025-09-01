Lo que no se vio del Rayo-Barça: del gallego de Laporta y Presa a la 'espantá' del MVP Joan Garcia

Jugar en Vallecas siempre tiene una connotación especial, diferente. Un estadio con ‘dejes’ del fútbol de antes. Con los futbolistas locales llegando en sus coches y aparcando fuera del estadio (no hay parking dentro). Con el cartel de ‘agotadas entradas’ impreso en ‘comic sans’ en la taquilla. Con grietas, con la pintura mal repasada. Con un aroma a años 90 que prácticamente no existe ya en la primera división española.

Pero el partido se empezó a jugar antes de las 21:30. Mucho antes. En la comida de directivas, que se celebró en Casa Lampazas. Laporta llegó a las 14:45 sin querer abrir la boca sobre el futuro de Fermín López. 45 minutos después aparecía Raúl Martín Presa, presidente del Rayo. El anfitrión, pese a llegar bastante tarde, atendió a los micrófonos de la prensa durante casi 20 minutos.

RAJADA Y DELIRIO DE MARTÍN PRESA

Con una rajada monumental hacia el fondo de animación del club madrileño, Bukaneros. Les tildó de mafiosos, extorsionadores. Fue lo más ‘bonito’ que les dedicó, vaya. También habló de Maradona, del césped. Recital del máximo mandatario rayista, delirando un poco en alguna de sus respuestas.

PRESA Y LAPORTA, LAS CÁMARAS Y UN GALLEGO

Presa y Laporta, ante las cámaras / Barbeito

Luego, algo que no sucede nunca, nos dejaron entrar a las cámaras y prensa hasta el reservado donde almorzaban las dos directivas y sacar imágenes de los dos presidentes dándose la mano. Muestra de fraternidad entre ambos, que luego degustaron un menú típico gallego, donde no faltó el pulpo ni el marisco.

VALLECAS, AROMA A OTRO TIEMPO

Una vez en el estadio, siguió el ‘show’ con Martín Presa. Desde antes de que apareciera por el palco la gente ya estaba muy crispada. Él también se había despachado a gusto unas horas antes. Y los ánimos estaban caldeados. ‘Presa vete ya’ y una retahíla interminable de cánticos con un megáfono que retumbaban por todo el estadio y llegaban al césped ante el estupor de los jugadores. El césped, por cierto, un patatal.

El césped de Vallecas, en pésimo estado / Barbeito

'ESPANTÁ' DE JOAN GARCIA

Laporta, por su lado, a lo suyo. Baño de masas cuando irrumpió en la tribuna, fotos. Todo muy familiar porque en este estadio estás a escasos metros de la gente. Por cierto, en el césped quien desaparecía otra vez del calentamiento era Joan Garcia. Apenas se ejercitó 15’ y luego Szczesny y Kochen estuvieron en los remates.

Unos minutos después la gente en la grada de Vallecas se encendió, pero con Busquets Ferrer por el penalti pitado sobre Lamine. Crispación absoluta.

FERMÍN Y EL FIN DEL MERCADO

Tras el descanso, Flick mandó calentar a Casadó, Lewy, Rashford, Gerard Martín. Y Fermín. De hecho, el onubense era el primero en entrar junto al inglés. En plenos rumores sobre su salida. Al de El Campillo se le vio algo ausente y desconectado. Antes del partido, por cierto estuvo charlando con Pelayo, ex del Barça Atlètic. También Casadó y Gerard Martín, que coincidieron con él.

En el tramo final, el blanco de las iras fue Lamine. Un par de acciones en las que el de Mataró se fue al suelo, se picó con Álvaro García. Y se enzarzó con la grada.

Tras el pitido final, la salida de los futbolistas volvió a tener ese componente especial de Vallecas. La salida de vestuarios es como la de un estadio de territorial y los futbolistas deben pasar por en medio de periodistas y todo tipo de gente acreditada, de material, etc, para acceder al autobús.

WhatsApp Image 2025 08 31 at 22.58.01 / Barbeito

ÉXTASIS CON LAMINE Y MVP JOAN GARCIA

Quien no fue en dirección al autocar oficial barcelonista, por cierto, los internacionales. Ni Fermín, ni Cubarsí, ni Lamine Yamal, ni Ferran, ni Pedri, ni Lewandowski, ni Koundé. Estos dos últimos subieron a un coche destino al aeropuerto. Los internacionales españoles, a una furgoneta para hacer noche en Madrid. Uno de los más buscados, Fermín. A horas para el fin de mercado salió sin hacer declaraciones, serio.

Por su lado, Lamine captó muchos focos. E hizo enloquecer a las decenas de aficionados que se amontonaban detrás de las vallas. Joan Garcia, que sí fue al autobús (inexplicablemente no ha sido citado por De la Fuente), se marchó aclamado al grito de ‘MVP’. Y sacándose fotos con todos. Qué partido. Y qué natural es el de Sallent.