Lo que no se vio: la rabia de Roony, la 'finta' de Flick y el cambio de botas de Pedri

Era una visita complicada. Un partido ante un rival de Europa League, con individualidades peligrosas como Abde, Antony o Fornals. Un campo con recuerdos dulces, eso sí. Las dos finales de Copa ganadas. La ya lejana de Koeman en el COVID y la de hace unos meses ante el Madrid con zambombazo de Koundé. Alicientes para ver un espectáculo de nivel.

El problema es que las cosas se torcieron antes incluso de salir de Barcelona. Sorprendió que con el partido a las 18:30 y teniendo que coger un vuelo la expedición azulgrana no hiciera noche en Sevilla. Volar el mismo día siempre conlleva riesgos. Y a punto estuvo la cosa de desmoronarse de verdad.

NIEBLA Y RETRASO

La niebla instalada sobre el aeropuerto de la ciudad andaluza provocó que los vuelos de Barcelona a Sevilla de primera hora tuvieran que planear en círculos sobre el cielo durante 45’ antes de poder aterrizar. Y el Barça salió de la Ciudad Condal sin saber si podrá poner pie en Sevilla o buscar un plan b. Finalmente, con más de una hora de retraso, hubo final feliz.

Sergi Capdevila

Al margen de eso, como siempre, el prepartido, el durante y el post nos dejaron anécdotas y momentos que, probablemente, pasaron desapercibidos para los espectadores desde sus casas. Minihistorias que nos deja cada encuentro.

“GERARD MALDINI”, ASENTADO

Tercer partido seguido de Gerard Martín como central zurdo titular del Barça. Y tercera exhibición. Actuación impecable del lateral de Sant Andreu de la Barca, al que sus compañeros apodan medio en broma medio en serio ‘Gerard Maldini’.

Gerard Martín, central / Dani Barbeito / SPO

En redes y en el vestuario va ganando fuerza este apodo cariñoso recordando a la leyenda del Milan. Y no solo entre los jugadores, sino que va cuajando entre la afición. A su llegada al hotel de Sevilla, varios aficionados le gritaron “Gerard Maldini”, a lo que el defensa respondió con una amplia sonrisa. Está de dulce.

LA RABIA DE ROONY

Tenía unas ganas terribles de liberarse en el campo Roony Bardghji. Es un ejemplo entrenando y pese a llevar cinco partidos seguidos sin sumar ni un minuto el sueco se entrega como el que más sin bajar ni un ápice en cada sesión. Flick premió al escandinavo con la titularidad. Y vaya si se lo devolvió el internacional sueco.

Roony Bardghji remata para conseguir el 1-3 del Betis-Barça / VALENTÍ ENRICH

En media hora fue clave en el 1-1 de Ferran con un pase clave a Koundé, dio el centro del 1-2 del de Foios y marcó el 1-3 con una gran definición. En la celebración del tercero se le vio enrabietado, como soltando todo lo que llevaba dentro. Pero una rabia alegre, con beso al escudo por su primer gol y por poder reivindicarse y dar un paso al frente ante Flick.

EL CAMBIO DE BOTAS DE PEDRI

Otra lección magistral de Pedri González. Clase infinita y cátedra en cada campo el de Tegueste. Vital tras su regreso al verde haciendo jugar al equipo. El canario, eso sí, tuvo problemas en la primera mitad en La Cartuja.

Pedri, en La Cartuja / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Se le veía algo incómodo, se fue al césped en alguna ocasión. Algo pasaba. Y en el 23’ se acercó al área técnica, se sentó y uno de los utilleros le dejó un par de botas para que se las cambiara. Algo no funcionaba bien en sus neumáticos Adidas.

ERIC, ALUMNO AVENTAJADO

Eric Garcia está implicadísimo con el equipo y con la causa. Es un ‘loco’ del fútbol, un perfeccionista. Lo lleva en alma. Nadie duda de que será entrenador en el futuro. Está cuajando un arranque de curso brutal. Y en La Cartuja se acercó al banquillo en varias ocasiones para departir con Westermann, uno de los ayudantes de Flick (Sorg y De la Fuente estaban en la grada, sancionados) para comentar varios aspectos técnicos. Algo no le cuadraba al de Martorell.

LOS ALTIBAJOS DE FLICK Y LA 'FINTA' CON LEWY

Estamos acostumbrados a ver la versión habitual de Flick, que es sosegada, positiva y bastante inalterable. Pero, como humano y sintiendo cada vez más el Barça por dentro, también se deja llevar por las emociones. Con la imagen que vimos tras el Alabés hundido en el banquillo o la última expulsión.

En La Cartuja vimos una versión tranquila y constructiva tras el 1-0 del Betis. Y en el tramo final estuvo algo más alterado con las dos dianas rivales fruto de la relajación y el cansancio. Por cierto, iba a mter a Lewandowski en el 75', estaba ya de corto, pero tuvo que recalcular por las molestias de Eric. Entró, finalmente, Jofre.

Flick, en el banquillo durante el Betis-Barça en La Cartuja / VALENTI ENRICH

LA CARTUJA, UN POLVORÍN

Varias acciones fueron calentando a la afición bética congregada en La Cartuja. Más de 64.000, por cierto. La gota que colmó la paciencia de un beticismo ya calentito por el resultado fue el penalti señalado por mano de Bartra. La gente se puso en pie, sacó pañuelos y se mostró indignada por la pena máxima señalada por Francisco José Hernández. De hecho, a partir del 1-4 se fue vaciando el estadio y con el 1-5 hubo una desbandada importante.