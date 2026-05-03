Lo que no se vio del Osasuna-Barça: las goteras de Flick, las bromas de Raphinha y "Joan Garcia es de La Masia"

No fue 7 de julio San Fermín, pero sí se lanzó un 'Txupinazo' en toda regla. Mejor dicho, una par de ellos. El Barça no ganó oficialmente la Liga en Pamplona, pero sí la dejó a punto de caramelo. Será este domingo 'por pasiva' o en el clásico, pero llegará. Y como no podía ser de otra manera, el antes, el durante y el después del partido ante Osasuna dejó multitud de anécdotas que deben ser desveladas o recordadas para los que las vivieron in situ.

La premonitoria sonrisa de Flick

El día ya comenzó movido en Pamplona. Una amenaza de bomba colapsó el centro de la ciudad por la mañana y la alerta naranja por lluvias torrenciales señalaba horas pasadas por agua. Joan Laporta acompañó a la expedición y como si tuviera el don de controlar la climatología (ya no nos extrañaría nada) la lluvia dio una tregua para bromear en la puerta del asador con un chaval que le pidió el fichaje de Julián Álvarez. Por cierto que los dos chicos se llevaron después unas insignias del Barça, un buen detalle.

Laporta, a la entrada del Mesón donde almorzó con la directiva de Osasuna / Dani Barbeito

La lluvia siguió y siguió y aunque el césped de El Sadar drenó de maravilla, no así el banquillo visitante. Unas goteras hacían la vida imposible y el preparador de porteros, José Ramón de la Fuente, junto a más miembros del staff, las intentaron tapar con adhesivos ante las bromas de Wojciech Szczesny y la mirada divertida de Hansi Flick. Una sonrisa premonitoria.

Raphinha es todo intensidad

En el banquillo, ya más o menos arreglado, el partido se vivió con nervios y ganas de celebración. Contenida, eso sí, porque la faena se tiene que rematar este domingo por un tercero, quién lo iba a decir, el Espanyol, o esperar al clásico. Uno de los más activos fue Raphinha, que volvió tras su lesión ,y eso de no poder participar y verlo sentado no es lo suyo. Pero llegaron los goles y el brasileño se liberó. Con guantes en el mes de mayo (hizo frío, eso sí), tocaba al doctor Pruna y hacía ver que no era él. El doctor se giraba y no encontraba al 'autor', mientras el brasileño se quedaba con cara de poker.

Una vez concluido el encuentro, Rapha hizo unos leves ejercicios junto a los que no participaron o lo hicieron pocos minutos. Fue ovacionado por la afición azulgrana presente arriba de uno de los fondos. Apareció Araujo y los gritos de 'uru, uru' se multiplicaron.

Raphinha, genio y figura en El Sadar / Dani Barbeito

Adoptan a Joan Garcia

Pero quien más ovaciones se llevó por parte de la nutrida presencia de seguidores del Barça fue Joan Garcia, sobre todo en una segunda mitad en la que defendió la portería más cercana a ellos. Al de Sallent le dedicaron un cántico con mucha guasa y que no gustará a los más puristas, pero que no deja de ser, para quienes lo idearon, un encendido elogio. "Joan Garcia es de La Masia" retronó una y otra vez. El que será Trofeo Zamora les dedicó unos sentidos aplausos.

Con el 0-2 se empezaron a escuchar los primeros cánticos de "campeones, campeones" y el de "Madrid, c..., saluda al campeón".- Euforia máxima compartida con los jugadores al finalizar el choque. Alzaron la vista y les dedicaron varios "vamos" y puño en el cielo. Fermín, que jugó ya 'desenmascarado' y que con el gol de Ferran se fue directamente al banquillo a abrazarse con los reservas y los que ahí estaban, fue uno de los más eufóricos. Gavi, claro, también.

Fermín jugó sin máscara / Dani Barbeito

Protesta local

Pero fue una alegría más bien comedida, al menos de puertas para fuera, pues ya llegará el momento de celebrarlo por todo lo alto. La acústica de El Sadar y el hecho de que los aficionados más animosos de Osasuna, los Indar Gorri, decidieran no animar los primeros 12 minutos en señal de protesta por unas detenciones policiales, permitió que en El Sadar solo se escuchara en ese inicio del choque a los azulgranas. ¡Y de qué manera!

Por cierto que hubo mosaico con cartulinas rojillas y muchos las aprovecharon después para hacer volar gigantescos aviones de papel. Hubo charanga, gran música como siempre en feudo osasunista con Barricada y compañía pero la fiesta, definitivamente, la celebró el Barça.