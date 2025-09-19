Lo que no se vio del Newcastle - Barça

El estreno del FC Barcelona en la Champions League fue mayúsculo y permite a los de Hansi Flick soñar en grande. La victoria por 1-2 frente al Newcastle en St. James Park, gracias a un soberano doblete de Marcus Rashford mantuvo las buenas sensaciones que los blaugranas mostraron el fin de semana pasado frente al Valencia (6-0) en el Estadi Johan Cruyff.

Un invitado de honor con morbo

En Newcastle todavía siguen recordando aquella victoria frente al Barça de 1997. Fue por 3-2, gracias a un hat trick de Facundo Asprilla (que tan solo vio puerta en nueve ocasiones con los 'magpies'). Era la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League, pero los blaugranas se vengaron en el Camp Nou por 1-0. Asprilla pasó a ser un ídolo de la afición y en el mosaico previo al partido, todavía la recuerdan, con aquella icónica portada de 'The Sun' titulada 'Tino Turner'. Pues bien, este jueves fue invitado de honor de la UEFA al palco de St. James Park entre la ovación de la afición local.

La ikurriña de bienvenida

Sorprendió ver una ikurriña (la bandera de Euskadi) en las gradas de St. James Park con los escudos del Newcastle y del Athletic Club junto al lema 'Toon Army' (la primera palabra está escrita de manera fonética, haciendo referencia a 'Town'; es decir: el ejército de la ciudad). Esta ya estuvo colgada en la jornada del miércoles, durante el entrenamiento del FC Barcelona y se mantuvo durante el partido. ¿El motivo? Los leones viajarán hasta este escenario el próximo 5 de noviembre para disputar la 4ª jornada de la Fase liga de la Champions contra el Newcastle.

Un saque de centro inesperado

El FC Barcelona inició la posesión del encuentro en el primer tiempo, por lo que el Newcastle sacó de centro en la segunda parte. Para sorpresa de algunos, regalaron el balón directamente al FC Barcelona en un servicio de banda a campo de los catalanes para presionar a la salida del balón. Flick se reía incrédulo ante esta estrategia que están siguiendo varios clubes de la Premier League y que ha generado cierto debate en Inglaterra.

Cómo secar a Woltemade

Era una de las grandes amenazas del partido, pero arrancó el encuentro sentado en el banquillo. El último encuentro lo acabó con molestias musculares y la sanción de Gordon para la siguiente jornada de la Premier eran dos motivos de peso para dosificar sus esfuerzos de cara al fin de semana. Eddie Howe le dio entrada en el minuto 62 y cuándo se percató Ronald Araujo, avisó al banquillo señalando al delantero, como si preguntase: ¿cómo le defendemos? José Ramon de la Fuente se levantó con su tablet para darle indicaciones al defensa uruguayo.

Hansi Flick contrasta el tiempo extra añadido con el cuarto árbitro / Valentí Enrich

¿Cuánto falta?

El gol del Newcastle llegó en el descuento y añadió el picante necesario para llevar el partido al borde del estrés. Eran siete los minutos de añadido, pero el marcador del St. James Park, como el de tantos otros, no se veían los minutos avanzar del 'extra time'. Araujo preguntó constantemente al banquillo el tiempo restante para el pitido final y Flick actuó de interlocutor con el capitán. El cuarto árbitro decidió añadir un minuto más, debido al cambio que se produjo entre Fermín y Casadó. El enojo de Hansi fue mayúsculo, pero recordó episodios anteriores y mostró un gran autocontrol.