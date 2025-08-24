Lo que no se vio del Levante-Barça: el Flick más fraternal con Fermín, el truco de Cubarsí y el SOS de Lamine

El encuentro en el Ciutat de València tuvo de todo. Un tipo de partido, con cambios bruscos en el marcador y remontada final, a los que el Barça de Flick ha acostumbrado al culé. Que hubiera tanta tensión hizo que se pudieran ver detalles que pudieron pasar desapercibidos pero que tuvieron también su importancia.

Flick cuida a Fermín

La segunda temporada obligará a Hansi Flick a tener que desgastarse más en la gestión de la plantilla. La competencia ha aumentado y eso supone más recursos pero también más problemas. Ante el Levante Flick apostó por Flick como mediapunta para poder dar entrada a Rashford. Un movimiento que tuvo dos grandes damnificados: Fermín y Olmo, que empezaron en el banquillo.

El primero terminó el encuentro sin minutos y Flick hizo un aparte él con el banquillo. El alemán tuvo una charla con él en la que se mostró cariñoso, consciente seguramente de que no siempre puede ser justo con todos sus futbolistas.

Cubarsí, decisivo en una noche complicada

Pau Cubarsí no disputó su mejor partido con la camiseta del Barça ante el Levante. Es más: sufrió en varias fases del partido e incluso salió en la foto del primer gol granota. Pero el central terminó siendo decisivo con una acción fuera del foco pero fue decisiva para el segundo gol del Barça, obra de Ferran Torres.

Lo contó el delantero: "En la acción de la primera parte [la que envió el balón al larguero] he pecado de querer reventar la pelota, creo que debería haberla colocado mejor, pero en el segundo gol 'Cuba' también hace un muy buen bloqueo, que veníamos trabajándolo y ahí he rematado cómo he podido con el interior y ha sido un gol importante en un minuto importante".

Lamine busca soluciones en el cuerpo técnico (y los fisios)

Lamine vivió una noche ante el Levante que fue una montaña rusa. El delantero pasó por fase de ser imparable con otras de más frustración. En los momentos donde no le salían las cosas buscó soluciones en el cuerpo técnico.

El que fuera entrenador del Cadete A, Arnau Blanco, que se incorporó al staff de Flick la temporada pasada, fue uno de los que más conversó con el delantero. También Flick en algunos momentos trató de animar a Lamine para que lo siguiera intentando.

El extremo también acudió a los fisios para que le hicieran unos masajes en los muslos, ya que se sintió algo cargado muscularmente en algunas fases del partido. El premio llegó en el último instante cuando un centro suyo terminó en el gol en propia portería del Levante para el 2-3 final.