Lo que no se vio del Barça-Celta: la incredulidad de Flick con Ferran, los guantes de Ilaix y un clásico que ya se vive en la reventa

Fue un partido que tuvo de todo. El Barça-Celta arrancó a las 21.30 horas y acabó casi al día siguiente, cuando faltaban 20 minutos para las doce de la medianoche. Un encuentro accidentado, con lesiones, momentos de zozobra en la grada, homenajes y un resultado final, el 1-0, ajustado pero que permite dar un paso más hacia el título de LaLiga. Estos son algunos de los momentos destacados, algunos anecdóticos, que dejó el partido entre azulgranas y celestes.

Resumen, goles y highlights del FC Barcelona 1 - 0 RC Celta de la jornada 33 de LaLiga EA Sports / LALIGA

De nuevo por milímetros

Al Barça parece que, últimamente, todas las decisiones arbitrales que van de centímetros le acaban saliendo en su contra. Así sucedió de nuevo con el gol anulado a Ferran Torres, que hubiera significado la tranquilidad y no tener que sufrir por la incertidumbre en el marcador. En el banquillo, Hansi Flick no daba crédito y debió seguir dándole vueltas a lo sucedido porque cuando sustituyó a Ferran Torres, esperó al valenciano y lo primero que hizo el técnico alemán fue señalarle hacia el área donde había marcado y con un gesto con la mano, cómo preguntándole si había ido de muy poco.

Ferran, que tampoco lo debió tener nada clara y que incluso había celebrado el gol levantándose la camiseta en memoria de la pequeña María, se miró a su entrenador con la misma cara de incredulidad. Y es que ya van varias veces en las que la moneda del fuera de juego gira y gira hasta que sale cruz para el Barça.

Un frío inesperado y un silencio que heló la sangre

Los que son habituales al Spotify Camp Nou, como antes en Montjuïc, saben que no pueden confiarse en lo climatológico por mucha calor que hayan pasado durante el día. Pero aun así, el microclima del estadio barcelonista, aderezado con un traidor viento, pilló desprevenido a más de uno.

No al exazulgrana Ilaix Moriba, a quien no se le olvidaron los guantes y fue el único futbolista de campo (aquí hay que sacar a los porteros de la ecuación) que los llevó para protegerse del insospechado frío.

Hansi Flick consuela a Lamine Yamal / EFE

Un ambiente que se tornó todavía en más gélido primero con la lesión de Lamine Yamal, y después, casi en el mismo momento y en una situación seria de verdad, con el problema médico de un espectador en la grada. Con el Barça celebrando el gol y, a la vez, interesándose por Lamine Yamal, quienes percibieron la incidencia fueron los futbolistas del Celta. Fue rápido su entrenador, Claudio Giráldez, a avisar al árbitro para que no reanudara el partido y saltó como una exhalación el prestigioso médico del Celta, Juan José García Cota, a auxiliar. Fueron minutos de zozobra y de un silencio sepulcral en la grada, solo interrumpido por tres momentos de aplausos, el último cuando fue evacuada la persona afectada.

Hacer el agosto en plena primavera

Todavía queda para el 10 de mayo, pero hay quienes ya 'calienta motores' a su manera. Y se frotan las manos pensando en hacer su agosto particular en plena primavera. Son los reventas, que aprovecharon los prolegómenos del partido para ir repartiendo 'octavillas' para tener entradas que luego se puedan revender. Al margen de que siempre haya quien se aproveche de estas situaciones, lo cierto es que se espera un ambiente y un 'llenazo' en un clásico que apunta a histórico.

Una acción del Barça - Celta / AFP7 vía Europa Press

Si el Barça mantiene la ventaja de +9 sobre los blancos, una victoria le haría conquistar el campeonato con el 'morbo' de conseguirlo ante su eterno rival. Y claro, habrá quien pague una 'millonada' para no perdérselo...