Lo que no se vio del Girona - Barça: La Canya, Eric gironí, los cabreos de Flick y Raphinha...

El Girona - Barça de esta temporada será recordado por el arbitraje de Soto Grado, por las ocasiones falladas por los azulgranas en la primera parte, con penalti incluido, por la fe de los de Míchel en su idea de juego y en la victoria. Pero el derbi catalán dejó otras anécdotas y curiosidades.

La Canya espió a los jugadores del Barça

El Girona, además de tener una mosca como mascota, tiene una perra de verdad que hace de mascota de la plantilla. En los partidos en Montilivi, siempre está sobre el césped desde horas antes del partido. La Canya, como se llama la perra, se convirtió en una ‘espía’ para Míchel antes del partido. Se acercó a los jugadores del Barça que inspeccionaban el césped tras llegar al estadio. Muy tranquila, jugaron con ella Dani Olmo, Gerard Martín, Ferran, Araujo, Fermín, Eric y Casadó.

Grada d’animació en Girona

Mientras la junta directiva del FC Barcelona sigue esperando el permiso de l’Ajuntament de la ciudad para abrir el nuevo Espai d’Animació que se llamará Gol 1957 en el Spotify Camp Nou, los aficionados azulgranas que acudieron a Montilivi convirtieron su zona en lo que anterior era la Grada d’Animació. Tanto en el recinto de Les Corts como en el Lluís Companys. No dejaron de animar durante todo el partido a los de Hansi Flick y los jugadores agradecieron su apoyo al final a pesar de la decepción por la derrota.

Cubarsí y Gerard Martín aplauden a la afición del Barça / Gorka Urresola

Eric, gironí

Eric Garcia tirunfa en el Barça, en buena parte, gracias al Girona y a Míchel. El defensa catalán jugó cedido en Montilivi hace dos temporadas con un gran rendimiento que le permitió volver al Camp Nou. Dejó un gran recuerdo en la afición en el inolvidable curso que acabó con el equipo clasificándose para la Champions. Se lo agradeció la afición local con alguna que otra pancarta, con el cántico “Eric, gironí” y con una gran ovación cuando tuvo que dejar el terreno de juego lesionado. El de Martorell devolvió la ovación con aplausos.

Eric fue protagonista en Montilivi / Gorka Urresola

Flick ya no puede más con los árbitros

Lamentable fue el arbitraje de Soto Grado en Montilivi, perjudicando claramente los intereses del Barça. Hansi Flick fue de los que fue a pedir explicaciones al final del partido, pero ya mostró su malestar en distintas fases del encuentro hablando con el cuarto árbitro. No entendió que no se señalase falta sobre Koundé en la jugada del segundo gol del Girona tras ver la clara infracción en el monitor que tienen en el banquillo. Tampoco que no se dejase al Barça iniciar una rápida jugada tras un fuera de juego porque Soto Grado ordenó el saque mucho más atrás de donde se había señalado la infracción.

Raphinha no se lo creía

El brasileño volvió al equipo tras tres partidos de baja. Parecía que iba a ser titular Bardghji, pero Raphinha se vio bien para ser titular. Es un líder y parecía que iba a ser él el encargado de lanzar el penalti que Blind cometió sobre Olmo en el descuento de la primera mitad. Finalmente, Lamine pidió el balón y Raphinha se lo dejó. El brasileño siguió toda la acción. Cuando el balón fue al palo ni se inmutó. Después, Soto Grado señaló el final de la primera parte. Cubarsí, Olmo o Ferran fueron a animar a Lamine, mientras Raphinha seguía parado sin creerse el error. Enfiló el camino de los vestuarios directo y enfadado.