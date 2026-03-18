Lo que no se vio del FC Barcelona - Newcastle United: Lewandowski se desenmascara, la contención de Laporta y el premio de Flick a los jugadores

"Este horario no es propio de un partido de Champions", me comenta un aficionado al entrar al Spotify Camp Nou para el trascendental encuentro contra el Newcastle United. Es uno de los más 'madrugadores' a pesar de su irritación con la programación de la UEFA. Pequeña contradicción la suya, reconoce; pero el FC Barcelona se la juega y no hay excusas. Hansi Flick y los suyos necesitan todo el apoyo del mundo para lograr el billete a cuartos. Responden 56.662 culés.

El ya tradicional juego de luces previo a los encuentros en el Estadi es algo menos espectacular cuando aún es de día. El sol se pone pocos minutos después de las 19.00 horas, cuando el intercambio de golpes entre Barça y Newcastle de la primera mitad ya está en marcha. Lamine Yamal no repondrá fuerzas inmediatamente tras su ayuno diario por el Ramadán. La previsión, cuentan en 'Catalunya Ràdio', es que el genio de Rocafonda coma frutos secos durante la media parte. Después de tantos partidos de Liga recientes a las 16.15 horas, el '10' blaugrana ya está acostumbrado a jugar en estas condiciones.

Champions

Justo antes de la monumental pitada del Spotify Camp Nou al himno de la Champions, que demuestra que hay cosas que no cambian por mucho que pasen los años, Joan Laporta llega al palco. El presidente electo no será el máximo representante institucional del Barça hasta el 1 de julio, pero hasta entonces en los partidos en casa se sentará al lado de Rafa Yuste. Tendrá que controlar sus emociones a partir de ahora. Gran ejercicio de contención el que le obligará a hacer el Barça de Flick a lo largo del partido de hoy.

Desde el primer minuto, Raphinha y Fermín aprovechan cada interrupción del juego para espolear a los aficionados del Barça. La 'garra' del brasileño y el andaluz se traslada al terreno de juego y ambos acaban liderando al equipo blaugrana hacia la victoria. El entusiasmo y la pasión de ambos se traslada a sus compañeros y se impregna velozmente entre todo el barcelonismo. La conexión entre jugadores y grada, en gran medida lograda gracias a ellos, es magnética. Hipnótica hasta cierto punto.

Antes de la media hora de juego, Eric Garcia se resiente de sus problemas físicos y Ronald Araujo debe entrar en su lugar. Hansi Flick, 'abrazador' de segunda profesión, arenga al central uruguayo. Ya sobre el terreno de juego, Raphinha entrega al charrúa el brazalete de capitán y aprovecha la ocasión para alentarlo. El '4' entra bien al partido y se engancha con algunos miembros del banquillo del Newcastle que protestan el claro penalti que permitirá a Lamine poner el 3-2 en el marcador antes del descanso.

Preocupación por Joan Garcia

La reanudación es un auténtico recital en ataque del Barça en el que Robert Lewandowski se desquita con un doblete. El polaco encadenaba algunas actuaciones preocupantes, pero recuerda a todo el mundo que nunca dejará de marcar goles. Las dos celebraciones son significativas. En la primera, el '9' se quita la máscara y la besa en un gesto evidente de liberación; en la segunda, varios futbolistas como Lamine o Cancelo imitan su festejo. Saben que la versión más letal de 'Lewy' será fundamental en el tramo decisivo de la temporada.

El jolgorio de la segunda mitad en el Spotify Camp Nou, que vive su primera ola tras la reapertura, se ve interrumpido momentáneamente cuando Joan Garcia se va al suelo y requiere la asistencia de los servicios médicos. "Nooooo", lamenta al unísono el Estadi. Los 10 futbolistas de campo blaugrana se desplazan hasta el portero para interesarse por su estado físico. Revelador. Entra Szczesny y los seguidores culés lo reciben con los brazos abiertos, pero el de Sallent es otro nivel bajo palos. Otro rollo. Que no sea nada su lesión.

El colegiado François Letexier señala el final del compromiso y, antes de celebrar el triunfo y la clasificación para los cuartos con el Gol 1957, la plantilla culé es conjurada por Hansi Flick. El entrenador alemán les concede el día libre este jueves y los jugadores estallan de alegría. Escena divertida para finalizar una tarde muy emocionante en el Camp Nou.