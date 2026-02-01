Lo que no se vio del Elche-Barça: del 'bloqueo' de Flick a la frustración de Fermín y la incredulidad de Sarabia

Noche ventosa y, sobre todo, noche extraña en el Martínez Valero. El Barça generó peligro con más facilidad que nunca frente a un equipo superexpuesto y que lo basó todo a su verticalidad y a acumular efectivos arriba. Y que dejó un sinfín de espacios que crear autopistas de cuatro y cinco carriles para el cuadro barcelonista.

El Barça marcó tres, pero pudo irse, tranquilamente, con ocho o nueve. Fermín y Ferran se fueron del feudo ilicitano con la sensación de haber engrosado su cuenta goleadora particular de forma exagerada. Pero lo importante para los de Flick fue el triunfo y el dormir +4 respecto al Madrid.

Durante el choque sucedieron muchas cosas. Hubo hiperactividad en la zona técnica y un sinfín de detalles que (quizás) pasaron desapercibidos y que intentamos refrescar en estas líneas.

ARAUJO 'CAPITANO' EN EL CALENTAMIENTO

Pese a que Ronald Araujo no figuraba entre los titulares, fue curioso durante el entrenamiento verlo mezclado entre los titulares. El uruguayo estuvo alentando a sus compañeros, conectándolos y en ocasiones también ejercitándose con intensidad pese a empezar desde el banquillo. Por su perfil tan potente a nivel físico el charrúa necesita activarse y calentar musculatura con tiempo. Disputó los últimos 10 minutos con la lesión de Koundé.

LEWY, A LO MARADONA

Durante el calentamiento también vimos una imagen curiosa. Empezó a sonar el 'Life is live' de Opus, la mítica canción con la que Maradona empezó a hacer toques con el Nápoles en un vídeo icónico. Empezó a sonar la música en el Martínez Valero y Lewandowski, en solitario, empezó a hacer toques. Por un momento retrocedimos 40 años en el tiempo.

Lewandowski, durante el partido ante el Elche / AP

EL REMOLINO DE ELCHE

Fue un día exageradamente ventoso en Elche. Por la mañana no se hablaba de otra cosa en la ciudad ilicitana. Los taxistas hacían referencia a un remolino que se había formado durante la noche y que había sembrado un poco el pánico en la localidad. Durante la comida de directivas el viento fue casi huracanado. Por suerte, luego fue remitiendo y durante el partido quedó en anécdota.

ENFADO DE SARABIA

Eder Sarabia es pura pasión. El técnico vasco se encendió muchísimo con un penalti que reclamó el Elche y todo el Martínez Valero. Sarabia se fue hecho un basilisco al cuarto árbitro, saliendo de su zona técnica y tuvo que ser reprendido por el colegiado. No señaló nada y el contacto pareció ser insuficiente.

Eder Sarabia, durante el partido en el Martínez Valero. / Matías Segarra

LA FRUSTRACIÓN DE FERMÍN

No fue el día de Fermín López cara a puerta. El onubense es un llegador nato, pero en Elche no tuvo su noche. Probablemente fue el día en el que dispuso de más ocasiones clarás. Clarísimas. Pero no hubo manera. Un travesaño, otra en la que casi solo tenía que empujarla. Estaba frustradísimo sobre el verde el andaluz, que no encontró consuelo.

EL 'BLOQUEO' DE FLICK

Quizás no con tanto fervor como Eder Sarabia, pero Flick también vive los partidos con intensidad. Siempre nos deja imágenes interesantes. Es poco expresivo, pero hay situaciones en las que no puede evitar exteriorizar sus emociones. Anoche lo vimos indignarse mucho con el pitido final porque Muñiz Ruiz pitó el final en pleno contraataque clarísimo para el Barça.

Unos minutos antes tuvo un encontronazo (literal) con Germán Valera. El jugador del Elche corría por la bande y sufrió una carga de Lamine en la que impactó de lleno con Hansi. El alemán demostró su robustez, aguantó el tipo y luego se saludó de forma afectuosa con el futbolista. Lances del juego.