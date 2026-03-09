Lo que no se vio del debate entre Laporta y Font: quién llegó primero, una silla incómoda, los equipos de cada uno...

Joan Laporta y Víctor Font han protagonizado este lunes el primer debate electoral de esta campaña a la presidencia del FC Barcelona que culminará el próximo domingo con la votación. Los dos candidatos se han visto las caras en el nuevo espacio comercial del club azulgrana en un cara a cara organizado por el Grupo Godó. Durante más de hora y media han debatido y en ciertos momentos ha habido tensión, pero la sangre no ha llegado al río.

Ha sido Joan Laporta el primero en llegar al escenario del debate. Unos diez minutos antes de la hora fijada para el inicio del cara a cara. Font ha llegado un par de minutos después. Ambos se han saludado. El saludo ha sido breve, unos segundos antes de ir cada uno a reunirse con su equipo de campaña y preparar los últimos detalles antes de enzarzarse en una, a veces, agria disputa.

Víctor Font y JOan laporta durante el debate electoral en Rac1 / GORKA URRESOLA

Laporta ha estado acompañado por Enric Masip, Jordi Finestres y Gabriel Martínez, mientras Àlex Font, hermano del candidato y responsable de comunicación de la candidatura 'Nosaltres' ha sido la cabeza visible del grupo de Font.

Una tregua con buen talante

En la primera pausa para publicidad, justo después de que ambos candidatos debatiesen sobre el área deportiva, ha habido un momento de tregua. Font ha querido tocar a Laporta, lo ha intentado varias veces con la mano y el expresidente ha reaccionado estrechando la mano de su rival. El gesto ha provocado las risas de los asistentes.

Ún momento del debate electoral: Víctor Font (izquierda) señala a Joan Laporta / GORKA URRESOLA

A Laporta se le ha visto incómodo en la silla que le habían preparado. Se ha movido mucho, no encontraba la posición. Por cierto, el expresidente ha aguantado sin beber agua hasta la fase final del debate.

Laporta, más minutos que Font

La confrontación entre ambos ha sido dura cuando se ha debatido sobre economía y Font ha hablado de algunos contratos como los de New Era Visionary o la RD del Congo. Gestos de satisfacción entre el equipo del líder de 'Nosaltres'.

Ha hablado más Laporta que Font. En el bloque deportivo, el expresidente ha hablado 18 minutos y 42 segundos, mientras Font ha hablado 16 minutos y 38 segundos. En el económico, Laporta ha gastado 18 minutos y dos segundos, por 13 minutos y 15 segundos. Font lo ha reconocido: "Me has goleado".

Y el final, saludo cordial entre ambos candidatos. De hecho, ambos han realizado después del debate una sesión fotográfica en el Spotify Camp Nou con buen rollo y sin ningún tipo de problemas.