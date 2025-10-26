Lo que no se vio en el Clásico: Problemón con Lamine, el show de Vini, la cabina de Flick...

El Barça cayó en el Santiago Bernabéu condicionado por las siete bajas que presentaba la plantilla azulgrana. El partido fue flojo por ambos bandos, pero dejó muchos detalles. La mayoría, por las cientos de cámaras que hay en un partido de esta índole, son más que sabidas, pero hay algunas que todavía están escondidas. Muchas tienen como protagonista a Lamine Yamal

Problemón con Lamine

Problema de los gordos va a tener la afición del Real Madrid con Lamine Yamal. No pudo ni ver durante muchos años a Leo Messi, pero era argentino. Tienen miedo que el de Rocafonda amargue ahora unos cuantos años. No encajaron nada bien sus palabras en la Kings League y fueron los primeros en dejárselo claro. Todo tipo de insultos cuando salió a calentar, pitada monumental cuando se anunció su nombre por megafonía, más pitos e insultos cada vez que tocaba el balón, gritos de ánimo a Álvaro Carreras, su marcador… El problema lo tienen porque no es argentino como Messi. Es la estrella de la selección española, la que quieren que gane el próximo Mundial.

Lamine Yamal en una acción de LaLiga 2025/26 / Valentí Enrich

Centrado por Koundé

No está Lamine al cien por cien. Sigue con problemas de pubis y no puede rendir como desearía. En la segunda mitad, paró unas cuantas veces a hacer estiramientos. Entró eso sí, más en juego que en la primera. Algo desquiciado, probó el disparo hacia el minuto 65. Se marchó muy desviado ante las risas del público y el enfado de Pedri. Koundé, su compañero por la banda derecha, habló unos segundos con él y le pidió que se centrara y se olvidara de la grada.

El show de Vini

El brasileño es incorregible, arrogante y maleducado. Aspavientos y protestas cuando Xabi Alonso lo cambió. Enfado y marcha al vestuario. Luego, volvió en chancletas. Y lo hizo para liarla. Primero dirigiéndose al banquillo del Barça tras la expulsión de Pedri y después para ir a buscar a Lamine tras el pitido final de Soto Grado. Durante el encuentro, también fue a provocar a Lamine, diciéndole que solo jugaba hacia atrás.

La seguridad del Bernabéu tuvo que intervenir en la trifulca final / Valentí Enrich

Vini no está solo: Carvajal, Courtois…

No fue Vinicius el único jugador del Real Madrid que no supo ganar. Le tenían ganas a Lamine por sus palabras en la Kings League en las que acusaba al club blanco de robar. Un directivo del Barça, por la mañana, en el Hotel Intercontinental, explicaba a este diario que les habían comentado que hasta tres jugadores blancos querían jugar por la izquierda para coser a patadas al de Rocafonda. Fue acabar el partido y Carvajal, siempre justiciero, lanzarse a por Lamine. Courtois le siguió. Vini fue el siguiente. Actuó de capitán Frenkie de Jong, que se llevó a su compañero. Y también Raphinha, que viajó a Madrid a pesar de estar lesionado y saltó al césped, recriminándole a su compañero de selección su actitud. Entre las dos tanganas, amarillas para Militao, Rodrygo y Ferran y roja para Lunin. Quizá debía ser para Vinicius.

Hansi Flick, en el Santiago Bernabéu antes del partido / Alfredo Martínez

La cabina de Flick

No podía contar el Barça con su entrenador en el banquillo del Santiago Bernabéu. Hansi Flick cedió todo el protagonismo a Marcus Sorg en la previa y también durante el encuentro. Fue llegar al estadio madridista e irse al lugar que tenía reservado para ver el partido. Lo siguió desde una cabina de radio, entre la que ocupaba Joan Maria Pou, narrador de RAC 1 y un acérrimo madridista como Tomás Roncero, que comentaba el partido para la SER. Lo hizo con un monitor de televisió, un ordenador y un teléfono para comunicarse con el banquillo. Durante muchos minutos vio el partido de pie y celebró el gol de Fermín. Tuvo que aguantar algunos gestos de mala educación por parte de la afición local.

La llegada del balón

Cosas de la tecnología y el fútbol actual. El balón con el que se jugó el encuentro, como mínimo el primero, llegó en un dron con forma de avión. Publicidad de Emirates, patrocinador del Real Madrid. Lo dejó sobre el césped y una azafata de la compañía aérea lo recogió para entregárselo a Soto Grado.

El campeón es el Barça

Gran respuesta de la afición azulgrana ante el partido. Se agotaron las localidades que el Real Madrid cedió al club catalán y tuvo que haber sorteo. Como es habitual, tras la conclusión del choque tuvieron que esperar un buen rato para dejar su zona. A pesar de la derrota, buen humor y cánticos recordándole al Real Madrid que el campeón de Liga es el Barça. También de Copa y Supercopa.