Lo que no se vio del Chelsea - Barça: un Flick más activo que nunca, Ter Stegen en la grada y los altercados de los desplazados

Hay noches en las que no sale nada y ayer fue una de esas para el Barça. El equipo nunca logró ejecutar la idea prevista y se vio claramente superado, tanto física como tácticamente, por el Chelsea de Enzo Maresca. El partido fue del conjunto inglés desde el inicio y el Barça jamás consiguió entrar en la batalla. Aun así, todo cambió con la expulsión de Araujo en el minuto 43: la situación, que ya era mala, se volvió definitivamente cuesta abajo para los azulgranas.

Flick, más activo que nunca

Desde el inicio de la presente temporada estamos empezando a ver la versión más activa de Hansi Flick en los banquillos, algo que está gustando mucho a los aficionados, que ven como su técnico cada vez se siente más a gusto con la entidad y la defiende a ultranza. Durante todo el partido gesticuló, corrigió a sus jugadores y mostró más participación en cada acción dudosa. Uno de los momentos más llamativos se produjo en la jugada del fuera de juego de Cucurella, una acción que pareció evidente en la realización televisiva, pero que el VAR validó y que Flick reclamó con intensidad al cuarto árbitro.

Más allá de protestas puntuales, su actitud fue también de apoyo. En varias ocasiones aplaudió a Joan García cada vez que el portero salió del área para anticiparse y despejar un balón. Ese rol del guardameta adelantado, tan ligado al ADN azulgrana, lo ejecutó con valentía y Flick se lo reconoció sistemáticamente durante la noche de ayer mediante aplausos desde el área técnica.

Ter Stegen, en la grada

Otra imagen que pasó desapercibida para quienes siguieron el partido por televisión fue la presencia de Marc-André ter Stegen en las gradas de Stamford Bridge. El portero alemán, que ya trabaja en solitario a alta intensidad en la Ciutat Esportiva y está cerca de volver con el grupo, viajó a Londres y se sentó justo detrás de los banquillos. Su presencia no era obligatoria, pero sí significativa tras un verano lleno de polémica alrededor de su lesión.

El año pasado recibió críticas cuando Jules Koundé viajó a Milán para apoyar al equipo en semifinales de Champions y él no. Esta vez, entendiendo su responsabilidad como capitán y veterano del vestuario, no quiso perderse un partido tan importante. Estuvo con sus compañeros en el hotel de concentración, en el vestuario antes del encuentro y animó desde la grada durante los 90 minutos. Para un Barça que vive un momento delicado, su gesto supuso un mensaje claro de compromiso interno que dentro del estadio se valoró mucho más de lo que pudo verse desde casa.

Altercados en las gradas

Lamentablemente, la noche no estuvo exenta de incidentes entre los aficionados desplazados. Aunque no hubo altercados de gran gravedad, dos seguidores azulgranas fueron detenidos tras el partido por lanzar objetos hacia la grada del Chelsea. Ambos pasaron la noche en el calabozo y afrontarán un juicio rápido antes de regresar a Barcelona. Los aficionados presentes pudieron ver cómo las autoridades británicas siguieron de cerca todos los movimientos de la afición visitante. Desde la previa en un bar cercano —punto de reunión habitual de los desplazados— hasta la salida del estadio, los seguidores del Barça fueron escoltados en grupos para evitar cualquier riesgo.

El debate sobre la grada de animación ha ganado peso en plena campaña presidencial. Entre las distintas posiciones expuestas, una de las más comentadas es la que cuestiona el modelo actual, argumentando que la animación del estadio no debería recaer solo en un grupo reducido, sino en un impulso colectivo de la afición. Es un asunto a seguir de cerca, especialmente porque en las gradas se concentra una parte significativa de la masa social del club, y el socio que suele desplazarse a los partidos de Champions tiene un peso deportivo y simbólico muy importante dentro del barcelonismo.