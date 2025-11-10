Lo que no se vio del Celta-Barça: El cabreo de Lamine, un capitán no sale en la foto y el susto de Alberola Rojas

Celta y Barça protagonizaron un partido en Balaídos que tuvo de todo. Hubo goles, hasta seis, con un gran protagonista (Lewandowski) pero también alguna situación surrealista. Estas son algunas de las imágenes curiosas que dejó el encuentro:

Lamine no se lo podía creer

El delantero no disimuló su frustración tras el empate del Celta. La jugada vino precedida de un contragolpe fulminante del Celta que volvió a dejar retratado el sistema defensivo del equipo. "¿Qué hacemos en el mediocampo?", señaló Lamine mientras hacía gestos con los brazos.

No fue su único mensaje. Tras el 2-2 reclamó al equipo que diera un paso atrás y no jugara con la defensa tan adelantada: "¡Eh! Vamos para atrás!". Lamine habló directamente con Eric y también intercambió algunas palabras con De Jong.

Un capitán no sale en la foto

La clásica foto de equipo dejó una imagen insólita antes del comienzo del partido. Mientras el equipo posaba Ronald Araujo estaba hablando con el colegiado Alberola Rojas. El motivo era que estaba dando explicaciones del cambio a última hora de Casadó, que se quedó sin jugar por sentir unas molestias durante el calentamiento.

Una foto con 10 jugadores / Valentí Enrich / SPO

Su sustituto, Dani Olmo, posó con el resto de titulares, pero no así Araujo, lo que hizo que aparecieran solo 10 futbolistas en la fotografía. Estaban Szczęsny, Eric, Cubarsí, Balde; De Jong, Olmo, Fermín, Lamine, Rashford y Lewandowski, pero faltó Araujo. El uruguayo no se podía creer que sus compañeros no le esperaron.

El susto de Alberola Rojas

El colegiado Alberola Rojas no vivió un encuentro sencillo. En la primera mitad fue reclamado por el VAR para que revisara unas manos de Marcos Alonso y finalmente concedió penalti. Además protagonizó otra jugada controvertida cuando expulsó a De Jong en el tiempo añadido.

Pero las cámaras también captaron como la lluvia le jugó una mala pasada y se iba al suelo, pero logró reccionar en el último minuto para evitar una caída aparatosa que dio buen material a Daimiel y Guille en Movistar+.