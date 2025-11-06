Lo que no se vio del Brujas-Barça: la conversación de Casadó, el lío con los juveniles, la espera de Carles Puigdemont...

El Barça no pudo pasar del empate en Brujas por culpa de su fragilidad defensiva. El gran partido de Lamine Yamal no sirvió para sumar tres puntos muy importantes en el objetivo de quedar entre los ocho primeros de la primera fase de la Champions y no tener que jugar la eliminatoria previa a los octavos de final. Al margen del fútbol y el resultado, el encuentro dejó otras muchas cosas interesantes y curiosas.

Intercambio de camisetas

Tiene una tradición el FC Barcelona y en concreto su departamento de comunicación. No es otra que en los partidos de Champions intercambiar tres camisetas con el club rival. Antes del viaje, preguntan si las quieren con el nombre de algún jugador. El departamento de prensa del Brujas solicitó una de Lewandowski, una de Pedri y, como no, una de Lamine Yamal. Las tres camisetas del rival, una vez llegan a Barcelona, tienen el siguiente recorrido. Una se queda en el departamento de recuerdo, las otras dos son sorteadas en la comida de Navidad del club.

Animada conversación de Casadó

Aproximadamente una hora y media antes del inicio del encuentro llegó el Barça al estadio Jan Breydel. La mayoría de jugadores que entrena Hansi Flick saltó al terreno de juego para inspeccionar el césped. No lo habían podido hacer en la previa porque el técnico alemán había preferido entrenar el día antes en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Curiosa la conversación que mantuvo durante unos minutos uno de los integrantes del centro del campo azulgrana en Brujas. Marc Casadó estuvo charlando con Gerard López y Jorge Valdano, los dos exfutbolistas que comentaban el partido para Movistar.

Bengala encendida en la zona de la afición del Barça / Dani Barbeito

Bengalas y gritos contra Laporta

Cuando la junta directiva del Barça decidió suprimir la Grada d’Animació en Montjuïc argumentó que lo hacía por las multas impagadas por sus miembros, algunas de las cuales debido al encendido de bengalas en desplazamientos europeos. Además de la que provocó el incendio de una lanzadera que debía trasladar a aficionados azulgranas al estadio Jan Breydel, se encendieron más en la grada del campo de Brujas allí donde estaban los seguidores del Barça. Algunos de ellos, tras el partido y mientras esperaban a poder dejar su zona entonaron el “Barça sí, Laporta no” y el “Volem la Grada d’Animació”.

Presencia de Carles Puigdemont

El President Carles Puigdemont, exiliado en Waterloo, no quiso perderse el partido entre el Brujas y el Barça, equipo del que es seguidor y al que había seguido en algunas finales europeas. Contactó con el departamento de Protocolo del club belga y se le dio acomodo en la zona noble del estadio Jan Breydel. Vio el partido al lado de un amigo suyo y del directivo azulgrana, Alfons Castro, y pudo departir con Joan Laporta. A la finalización del mismo, emprendió viaje de vuelta a Waterloo con su amigo, a quien esperó en la calle mientras este último iba a buscar el coche, pasando totalmente desapercibido. Como un aficionado más, no entendía la fragilidad defensiva de los de Hansi Flick.

Carles Puigdemont siguiendo el partido entre el Brujas y el Barça / Dani Barbeito

Lío con los juveniles

El equipo juvenil del Barça perdió ante el Brujas en la Youth League (2-0). Todos los jugadores y el cuerpo técnico estuvo presente en el Jan Breydel para ver el encuentro del primer equipo. Fueron ubicados en un córner, pero en el descanso tuvo que intervenir personal del club azulgrana, pues empleados del Brujas los querían echar de su sitio porque decían que no tenían entrada y esos asientos pertenecían a otras personas. Imperó el sentido común y la calma y se quedaron.

Eric Garcia deja el campo dolorido y enfadado / Dani Barbeito

Cabreo de Eric Garcia

El central azulgrana tuvo que dejar el terreno de juego en los instantes finales del partido cuando tras un salto con Vermant recibió un golpe en la nariz de forma fortuita que le provocó que sangrara. El propio jugador indicaba al final del partido que creía que se la había roto y habrá que ver el alcance de un golpe que llevó al central a un hospital local para una primera exploración antes de volver a Barcelona. Lo curioso del caso es que cuando dejaba el césped, los seguidores del Brujas que estaban detrás de la portería de Szczesny le gritaban y le decían de todo. Eric, dolorido y cabreado, llegó a encararse con alguno de ellos.