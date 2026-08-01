Lo que no se vio del Birmingham City - Barça: la sorpresa de Flick, un regalo para Gavi, los Peaky Blinders...

El Barça jugó el primer amistoso de los dos que disputará en Inglaterra ante el Birmingham City. Los de Hansi Flick cayeron en la tanda de penaltis después de haber empatado a dos al término de los 90 minutos reglamentarios. Hamza Abdelkarim marcó los dos goles azulgranas y el partido dejó algunas curiosidades.

Gritos a Szczesny

El polaco fue el portero titular en el St. Andrew's Stadium. Es un guardameta muy conocido en Inglaterra pues fueron cinco las temporadas que jugó en el Arsenal y antes había jugado un año cedido en el Brentford. Es muy respetado, pero el público local gritaba e intentaba ponerlo nervioso cada vez que recibía el pase de un compañero para que jugase con los pies. Ni se inmutó. Incluso fue ovacionado tras salir de su área a despejar un balón con la cabeza.

El perro y el gato

Un 'stage' no es una gira y no hay actos publicitarios, pero el Barça no quiso dejar pasar la oportunidad en Birmingham de promocionar a su mascota y de hacer barcelonismo. Apareció sobre el césped del estadio del Birmingham City el gato CAT, que saludó a los aficionados del Barça y también hizo migas con las mascotas del equipo local: el perro Beau Brummie y su compañera Belle Brummie.

El cartel del partido

No acertó demasiado el Birmingham City con el cartel con el que quería promocionar el partido. Lo hizo con tres futbolistas del Barça: Ter Stegen, Frenkie de Jong y Karim Adeyemi. El primero abandonó Inglaterra horas antes del choque rumbo a Amsterdam para jugar como cedido en el Ajax, mientras el segundo será baja unos cuantos meses por una lesión de rodilla. El neerlandés sí estuvo en el estadio y se hizo fotos con los aficionados.

Frenkie de Jong se fotografía con aficionados en Birmingham / Dani Barbeito

La sorpresa de Hansi Flick

Acabó el partido con empate en el marcador tras una doble oportunidad para el Barça en los minutos finales. El portero local evitó primero el tanto de Bardghji y después de Álex González. Tras el pitido final, Flick se fue a felicitar al entrenador del Birmingham City, Chris Davies, que le hizo saber que debían desempatar desde el punto de penalti. Gesto considerable del alemán. No se lo creía. De hecho, los jugadores no sabían que había trofeo.

Los Peaky Blinders

Tuvo que haber desempate en el partido porque había un trofeo en disputa. Lo había porque así lo había esponsorizado un estudio de televisión y cine con el nombre de Digbeth Loc, cuyo propietario es Steven Knight, escritor y guionista británico y uno de los creadores de la famosa seria de televisión, Peaky Blinders. Knight es uno de los accionistas del Birmingham City. También lo es una leyenda de la NFL, Tom Brady. No es accionista, pero sí ilustre exjugador del club, Jude Bellingham. El futbolista del Real Madrid vio el partido desde el palco.

Bellingham, espectador de lujo en el Birmingham - Barça / FCB

Regalo para Gavi

Varios centenares de aficionados del Barça estuvieron en las repletas gradas del St. Andrew's Stadium, un estadio típicamente inglés al que no le quedan muchos años de vida, pues el club tiene proyectado un estadio nuevo. No estaban los mundialistas en el partido, pero algún responsable de prensa del primer equipo se llevó algún regalo para alguno de los ausentes. Una carta para Gavi viajará hasta Barcelona el próximo lunes.