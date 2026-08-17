Lo que no se vio del Basilea - Barça: 'Laminemanía' total, lucha azulgrana en la grada y el 'mimado' de Flick

El Barça volvió a ganar en Basilea (2-5) en el que fue uno de los últimos ensayos antes del estreno oficial ante el Elche. El partido dejó el debut de Anthony Gordon, los primeros minutos de los internacionales y varias actuaciones destacadas de los nuevos fichajes, pero también muchas imágenes que quedaron lejos de los focos del terreno de juego. St. Jakob-Park vivió una auténtica jornada azulgrana, con Lamine Yamal como gran protagonista y un joven canterano que volvió a ganarse la atención de Hansi Flick.

'Laminemanía' en Basilea

A pesar de todos los nombres nuevos que presentaba el Barça, Basilea solo tenía ojos para un jugador. Lamine Yamal desató la locura entre los aficionados suizos, que se escucharon con fuerza cada vez que el '10' azulgrana entraba en escena. Ya durante el calentamiento, cuando Lamine saltó al césped por primera vez, recibió una sonora ovación de todo St. Jakob-Park. La escena se repitió cuando Flick decidió darle entrada en la segunda mitad.

La pasión por el delantero azulgrana también se podía comprobar en las gradas. Muchos aficionados acudieron al estadio con la camiseta del Barça y, en especial, con el nombre y el '10' de Lamine a la espalda. Una imagen que demuestra que el fenómeno del joven delantero ya no entiende de fronteras y que su figura se ha convertido en un reclamo incluso en países donde el Barça no es el equipo local.

Lamine Yamal, un icono en Suiza / Gorka Urresola

Su aparición sobre el césped fue uno de los grandes acontecimientos de la noche. Y Lamine no tardó en dejar su sello. Apenas unos minutos después de entrar, asumió la responsabilidad desde el punto de penalti y no falló. Lo curioso es que su gol fue celebrado también por algunos aficionados del propio Basilea, rendidos ante la figura del internacional español pese a que su tanto perjudicaba directamente al equipo local.

La admiración llegó incluso al terreno de juego. Tras el encuentro, dos niños consiguieron colarse en el césped para acercarse a su ídolo y hacerse fotografías con Lamine antes de ser 'pillados' por la seguridad privada del Basilea.

Un St. Jakob-Park teñido de azulgrana

El color azulgrana fue el gran protagonista de las gradas de St. Jakob-Park. El Basilea también viste de azul y rojo, por lo que el estadio presentaba un aspecto completamente culé. Sin embargo, cuando el Barça saltó al césped para realizar el calentamiento, quedó claro que el conjunto catalán genera simpatías allá donde va.

Desde diferentes zonas de la grada comenzaron a escucharse aplausos, gritos y cánticos a favor del conjunto azulgrana, especialmente desde el córner de la tribuna, donde se concentraba un buen número de seguidores del equipo. Los aficionados locales intentaban contrarrestar el ambiente con pitos cada vez que los jugadores de Flick se acercaban a su zona, en una particular batalla de sonidos que se prolongó durante buena parte de la previa.

Dos jóvenes aficionados del Basilea y del Barça / Gorka Urresola

La presencia culé fue especialmente visible durante el partido. Cada acción de los azulgranas era seguida con entusiasmo y los goles fueron celebrados con intensidad. Cuando el Barça marcó el quinto, los aficionados culés se hicieron notar más que nunca, mientras buena parte de los seguidores del Basilea comenzaban a abandonar St. Jakob-Park antes del pitido final.

El resultado fue una imagen curiosa: un estadio vestido prácticamente con los mismos colores, pero con una parte importante de las gradas empujando por el Barça. Una pequeña invasión azulgrana en territorio suizo.

El 'mimado' de Flick

Uno de los grandes nombres propios de la noche, más allá de los goleadores, fue Xavi Espart. El canterano volvió a demostrar por qué Hansi Flick tiene tanta confianza en él y dejó una actuación muy interesante en el centro del campo. El técnico alemán apostó por él junto a Bernal y el joven futbolista respondió con personalidad.

Espart se movió como un centrocampista de toda la vida, participando en la circulación, filtrando pases y mostrando una notable capacidad para interpretar el juego.

Xavi Espart, ante el Basilea / Gorka Urresola

Flick, además, estuvo muy pendiente de él durante todo el encuentro. El alemán aprovechó cada pausa y cada tiempo muerto para acercarse al canterano, darle indicaciones y hablar directamente con él, corrigiendo posiciones y explicándole diferentes movimientos. No fue una casualidad: el técnico siempre ha hablado muy bien de las condiciones de Espart y está siguiendo de cerca su evolución.

El joven centrocampista es uno de los futbolistas de La Masia que más ilusionan al cuerpo técnico. Su perfil, además, ha provocado que en Barcelona ya se le empiece a comparar con dos futbolistas de referencia para Flick: Joshua Kimmich y Philipp Lahm. Dos jugadores que el entrenador alemán conoce perfectamente y que destacan precisamente por su inteligencia táctica y su capacidad por jugar en la banda y en la base del juego.