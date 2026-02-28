Lo que no se vio del Barça-Villarreal: Del balonazo de Balde al 'efecto gaseosa' de Flick

Tarde de pasiones en el Spotify Camp Nou. De Lamine Yamal poniendo los pelos de punta a los más de 44.000 que disfrutaron de un 'show' maravilloso del futbolista más divertido del planeta. Quizás es discutible si el mejor o más diferencial (por ahora, puesto que tiene apenas 18 años), pero que es el que produce más entretenimiento es difícil discutirlo.

Más allá de lo que todo el mundo vio, del recital del '10' sobre el césped, el encuentro nos dejó muchos detalles. Volvió Pedri, Fermín sumó dos pases de gol más a su casillero. Bernal fue titular y debe ser relevante estas próximas semanas sin Frenkie de Jong. Los precandidatos se repartieron por la grada y sus voluntarios inundaron los alrededores del estadio. Laporta, en concreto, en una localidad en lo más recóndito del estadio, en las antípodas del palco.

Lamine Yamal celebra uno de los tres goles. / AGENCIAS

Estas fueron algunas de las historias que nos dejó el transcurso del duelo entre Barça y Villarreal en el Spotify Camp Nou y en el perímetro, que dejó también buenas anécdotas.

Cruces curiosos entre voluntarios y precandidatos

En los prolégómenos del partido hubo un sinfín de voluntarios, ataviados con chalecos y banderas de cada precandidatura, deambulando buscando firmas por los alrededores del estadio. Muchísimos de Víctor Font, bastantes de Círia. Menos de Vilajoana y Laporta. Uno de los voluntarios de Círia se dio el caso que pidió la firma al propio Víctor Font. Igual que un voluntario de Font se quitó el chaleco cuando vio a Laporta y le fue a pedir una foto. Situaciones cómicas de los comicios.

Laporta, en el foco

Joan Laporta cambió, como decíamos, de ubicación en el estadio. Se colocó en el centro y arriba del todo, en la última fila de todos. Teóricamente, alejado de los focos. Pero es que no puede evitarlos. Junto a sus compañeros de la precandidatura, el expresidente del Barça botó cuando se entonó el "madridista qui no boti" y hasta dedicó una 'butifarra' (no sabemos a quién) que captaron varias cámaras. Esta vez no se colocó, por motivos de seguridad, al lado del palco presidencial. Entró por la puerta de la afición visitante, la K.

El balonazo con disculpa de Balde

Frustrado por una acción que no salió como él quería/esperaba, Alejandro Balde mandó un pelotazo durísimo contra la grada. Este balón golpeó a un aficionado. El propio jugador del Barça, consciente de su error, se fue directo a pedirle disculpas en pleno encuentro. Buen detalle tras un momento de calentura.

Balde, en una imagen de archivo / Gorka Urresola Elvira / SPO

Flick-Marcelino, un enganchón con reconciliación

Otro momento tenso se vivió en la zona técnica entre Hansi Flick y Marcelino. Tras un pisontón sobre Lamine y quedar este tendido en el césped, Hansi recriminó a su homólogo del Villarreal que no tirasen el balón fuera cuando el Barça lo había hecho en la primera mitad. Hubo un pequeño enganchón mientras en el césped Raphinha se discutía con medio Villarreal y veía la amarilla.

El teutón, según explicó el propio Marcelino, pidió disculpas luego al entrenador 'groguet', al que fue a buscar poco después reconociendo su enfado algo 'irracional'. Efecto gaseosa, vaya. Ambos quitaron hierro al asunto y lo dejaron en un lance del encuentro. Flick reconoció que merecía la amarilla y Marcelino lo elogió como técnico.