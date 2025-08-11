Lo que no se vio del Barça-Como: del 'sueño' de Cesc a la 'infiltrada' en el clan Lamine

Multitud de detalles nos dejó un Trofeo Joan Gamper que se disputó, de forma totalmente inusual, en un entorno mucho más reducido de lo que estamos acostumbrados (un Estadi Johan Cruyff con apenas 6.000 espectadores). El hecho de que el entorno fuera pequeño provocó una especie de 'saturación' de VIPS y un sinfín de anécdotas, de personalidades y de momentos para el recuerdo.

Empezando por el palco. Laporta tuvo trabajo para posar con todas las caras conocidas invitadas a asistir el Barça-Como. Vimos a los campeones del mundo de natación artística, Dennis González e Iris Tió. Protagonistas absolutos en el Mundial de Singapur a los que el Barça quiso premiar y obsequió con dos camisetas a su nombre. El 'presi' también posó con el cantante argentino Bizarrap, con su característico 'look' de gorro y gafas de sol.

LOS FOCOS, HACIA NICKI NICOLE

Otra artista argentina que se fotografió con el presidente, Nicki Nicole. En su caso hubo bastante más miga, puesto que en el palco lució la camiseta de Lamine Yamal, se ubicó con el entorno del '10' y, además, salió con ellos y con el astro de Rocafonda del estadio en el mismo coche. Muchos focos de los fotógrafos se dirigieron hacia ella. También se dejó ver el entrenador de los Brooklyn Nets Jordi Fernández, que recibió su camiseta de rigor. Gran primer año al frente del equipo de la NBA del de Badalona.

Stoichkov junto al presidente del FC Barcelona. Joan Laporta, y el directivo Rafa Yuste / FC BARCELONA

Más cosas. El ministro José Manuel Albares fue otro de los VIP. También estuvo una leyenda barcelonista como Hristo Stoickhov, que incluso habló para Esport 3 en la previa. Se sentó, por cierto, con el técnico del Barça Atlètic Juliano Haus Belletti en el palco.

CHRISTENSEN, INUSUALMENTE ANIMADO

Pero hubo bastante más miga. En el 'postpartido' vimos a Andreas Christensen especialmente animado y dicharachero con un futbolista del Como. Se trataba de Oliver Abildgaard, centrocampista también danés a las órdenes de Cesc Fàbregas. También ha sido internacional y es un buen amigo del central del Barça. Mucho 'feeling'.

Ter Stegen emocionado ante los aplausos de los culers: " Us estimo, culers" / FC BARCELONA

Uno de los momentos más esperados de la noche, el parlamento de Marc-André Ter Stegen ya como primer capitán reestablecido. El germano llevaba un papel con el discurso que iba a pronunciar ante una grada que no quiso 'castigarlo' por todo lo que ha pasado. Fue todo muy sano. Las cámaras se fueron un momento mientras hablaba el teutón hacia un Héctor Fort que se desternillaba de risa (no sabemos si por algo que dijo o por otro asunto). El defensa no tuvo minutos ayer.

LA PROFECÍA DE CESC

Más cosas. Las declaraciones postpartido de Cesc nos dejaron una afirmación significativa. El de Arenys, cuya carrera en los banquillos acaba de empezar, aseguró que le gustaría en el futuro dirigir al Barça. No escondió que sería un sueño para él.