Lo que no se vio del Barça-Real Sociedad: de la 'ópera' de Pedri y Lamine al enfado morrocotudo de Flick

Preferiríamos ya vivir noches memorables en el nuevo Spotify Camp Nou, pero volver a la Montaña Mágica de Montjuïc tampoco nos trae malos recuerdos. Siempre será la primera casa del Barça de Flick en un memorable arranque del proyecto del técnico de Heidelberg.

El destino y la evolución de los acontecimientos quisieron que la primera plantilla azulgrana regresara al Estadi Olímpic para recibir a la Real Sociedad (también lo hará el próximo miércoles ante el PSG en Champions). El club tuvo que adecuar el recinto a marchas forzadas, colocar el césped y dejar todo listo en tiempo récord para poder albergar el partido de Liga.

Pedri, determinante en la victoria del Barça ante la Real Sociedad en Montjuïc. / Valentí Enrich

Un día en el que vivimos el regreso de Lamine Yamal tras la lesión y en el que el de Rocafonda tuvo un impacto inmediato nada más poner un pie en el inmaculado césped. Desordenó él solo a la Real, alborotó un gallinero demasiado tranquilo, dio el pase a Lewy y deleitó a una grada feliz por ver al segundo mejor jugador del planeta (eso dijo el Balón de Oro) en acción.

Muchos detalles, quizás, pasaron despercibidos para la gente en casa o incluso los que acudieron a Montjuïc. Allá vamos con alguno de ellos.

THIAGO, APARICIÓN FUGAZ

Ya contamos en SPORT hace unos días que Thiago Alcántara ha adoptado en este regreso al staff de Flick un perfil bajo. Un rol secundario. No viaja a los partidos fuera de casa y tampoco se sienta en el banquillo en los encuentros como local. Ayer lo vimos durante el calentamiento charlando con otros miembros del equipo técnico, alejado de los focos. Y luego (intuimos) se sentó en las cabinas junto a analistas y otras piezas del staff. Pendiente de los lesionados y con una labor específica. Eso sí, siempre cercano a Flick, que busca a menudo su consejo.

LA ÓPERA DE PEDRI...Y LAMINE

Lo que genera Pedri y lo que el barcelonismo lo quiere hay que vivirlo en primera persona. Ante la Real el canario volvió a ser de los que encandiló a los espectadores en sus asientos. Cada acción suya era vitoreada y una en concreto, una finta de cadera en el área, dejó loca a la parroquia culé. Como si estuvieran en la ópera. Los decibelios ya se multiplicaron por 10 con Lamine. Cuando saltó a calentar saludó al córner y todo el mundo olvidó por unos momentos lo que pasaba en el césped. Ya en acción, cada pelota que tocaba generaba una algarabía tremenda.

Lamine Yamal y Lewandowski celebran el 2-1 en Montjuïc ante la Real / Valentí Enrich

ENCAPUCHADO RAPHINHA

Antes del inicio del choque, los futbolistas lesionados del Barça llegaron a su zona, justo detrás del banquillo culé. No aparecieron ni Gavi ni Joan Garcia, recién operados. Sí Balde, Fermín o Raphinha. A este último costó muchísimo identificarlo porque lucía una gorra y la capucha de la chaqueta puesta por encima. Fermín, por cierto, fue directo a felicitar a Bardghji al descanso del choque.

REMIRO, EL 'VILLANO' DE LA NOCHE

La afición culé la tomó muy pronto con Remiro. El portero de Cascante cuajó un gran partido y sacó dos o tres manos prodigiosas. Ya desde los primeros compases demoró mucho los saques de portería y todo el gol se impacientó. Algo que, lógicamente, fue a más con el 0-1. Hasta el 2-1 de Lewy la gente estuvo muy crispada con él.

ENFADO MORROCOTUDO DE FLICK

Enfado importante de Hansi Flick en la segunda mitad con los árbitros. Todo a raíz de una acción de Take Kubo en la que el asistente tardó mucho hasta levantar el banderín en un fuera de juego clarísimo. Si algo calienta en especial a Hansi, son las pérdidas de tiempo con el reglamento actual en el que se deja jugar hasta el final casi todas las jugadas hasta que terminan. Incluso cuando son clarísimas. La tomó con el cuarto árbitro y estuvo un buen rato mascullando.