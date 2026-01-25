Lo que no se vio del Barça - Oviedo: la 'fuga' de Gaspart, el juego de las sillas de los periodistas y un gol con mensaje

El Barça se impuso al Oviedo por 3-0 en un partido que dejó varias imágenes y anécdotas que trascendieron lo estrictamente deportivo. La lluvia, la curiosa huida de un expresidente del Barça, las dificultades de los periodistas ante un clima impredecible y la celebración tan peculiar de Lamine Yamal fueron algunos de los momentos más curiosos.

La huida de Gaspart

Una de las imágenes curiosas del encuentro entre el Barça y el Oviedo no estuvo directamente relacionada con el juego en sí, sino con el expresidente del club, Joan Gaspart. El exmandatario, conocido por sus apariciones intermitentes en partidos del equipo, no pudo disfrutar de los tres goles que el Barça endosó al Oviedo.

Aunque son conocidas sus fugas en momentos de tensión, esta vez la razón fue bien distinta: la lluvia. A medida que el agua comenzó a caer con fuerza sobre el estadio, Gaspart decidió retirarse hacia el interior de las instalaciones.

No fue el único. Con la reforma del estadio en pleno proceso, hubo una estampida hacia las áreas cubiertas o, en algunos casos, a abandonar el Camp Nou antes de que el marcador finalizara en 3-0.

La encrucijada de la prensa

Si la lluvia sorprendió a muchos de los aficionados, los periodistas no fueron la excepción. En la zona reservada para los medios de comunicación, la tormenta intermitente amenazó con arruinar su trabajo. Los equipos de grabación, cámaras, ordenadores y micrófonos estaban en peligro, lo que obligó a varios profesionales a evacuar las primeras filas de la zona de prensa.

Otros, sin embargo, decidieron quedarse en sus puestos a pesar de la lluvia y la posterior granizada que azotó el estadio. Para muchos, no era la primera vez que tenían que lidiar con estos imprevistos en el Camp Nou, pero la intensidad de la lluvia en los minutos finales sorprendió a todo el mundo.

La celebración icónica de Lamine

Pero si algo dejó huella en los aficionados, además de los goles, fue la espectacular celebración de Lamine Yamal, autor del tercer tanto del partido. Tras un golazo acrobático de media chilena, al más puro estilo futbol playa, el delantero del Barça no se conformó con la celebración habitual.

En lugar de correr hacia la esquina o buscar el abrazo colectivo de sus compañeros, Lamine se dirigió hacia la valla, se sentó frente a ella, se puso los brazos en jarra y, con una sonrisa deslumbrante, disfrutó del momento.

No era la primera vez que se le veía hacer algo parecido, ya que Lamine ya lo había hecho en la Eurocopa. Los presentes en el vestuario se rieron con la anécdota y muchos ya intuían que Lamine dejaría una frase cargada de picardía tras el partido: "Seguro que ahora nos deja algún comentario en el vestuario", comentó su compañero Cubarsí, en tono de broma.