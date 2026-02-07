Lo que no se vio del Barça - Mallorca: De la broma de Flick con Tommy Marqués al gesto estratégico con Lamine

Más allá del resultado y los goles, el Barça-Mallorca dejó una serie de escenas que explican mucho del momento que vive el equipo y del ambiente que se respira en el vestuario azulgrana. Estas son tres anécdotas que marcaron la noche en Montjuïc.

La broma de Flick con Tommy Marqués y su “parecido” con Frenkie

Uno de los nombres propios del partido fue el de Tommy Marqués, que debutó con el primer equipo ante el Mallorca. Su actuación no pasó desapercibida y, de hecho, fue uno de los temas recurrentes en la rueda de prensa posterior. A Hansi Flick le preguntaron en varias ocasiones por el canterano y, tras elogiar sus cualidades futbolísticas y su personalidad sobre el césped, el técnico alemán terminó soltando una broma que provocó sonrisas en la sala.

“Es verdad, ¿no? Podría ser el hermano pequeño de Frenkie. Se parecen”, dijo entre risas, en referencia al evidente parecido físico con Frenkie de Jong. Una salida espontánea que reflejó el buen clima y la naturalidad con la que Flick está integrando a los jóvenes en el día a día del primer equipo.

El gesto de Flick a Lamine y el cambio consensuado

Otra imagen curiosa se produjo en la segunda parte, cuando Flick se acercó a la banda y le hizo un gesto claro a Lamine Yamal para consultarle la posibilidad de ser sustituido. El extremo miró al banquillo, asintió con la cabeza y dio el visto bueno al cambio. En su lugar entró Roony Bardghji.

Lamine ya se había convertido para entonces en el gran protagonista del encuentro. Su gol espectacular fue el que terminó de decantar el partido y confirmó, una vez más, su capacidad para marcar diferencias incluso en partidos cerrados. Un cambio dialogado que habla de la gestión del técnico con el joven talento.

El señal a Bernal tras el tercer gol

El tercer tanto del Barça tuvo un destinatario muy especial. Marc Bernal culminó una gran jugada individual al contragolpe y, nada más ver el balón entrar, Flick fue uno de los primeros en reaccionar desde el banquillo. El alemán señaló directamente al mediocampista, visiblemente emocionado, en un gesto de complicidad y reconocimiento.

Tras el encuentro, Bernal reconoció que se acordó de los momentos más difíciles de la temporada pasada, de todo lo que había tenido que superar para llegar hasta ahí. El gesto de Flick no fue casual, sino el reflejo de un entrenador que conoce las historias personales de sus jugadores.