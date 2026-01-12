Lo que no se vio del Barça - Madrid de Supercopa: no todos celebraron el gol de Raphinha, el enfado madridista y los movimientos en el palco VIP

El Barça se proclamó anoche campeón de la Supercopa de España venciendo por tres goles a dos al Real Madrid de Xabi Alonso gracias a una coral y gran actuación del equipo de Hansi Flick, que estuvo más efectivo en ataque y sólido en defensa. Sin embargo, hay cosas que desde la televisión no se percibien y solo son visibles desde el estadio. En SPORT tenemos todos los detalles de lo que no se vio.

No todos celebraron el tanto de Raphinha

Tras el segundo gol de Raphinha, no toda la plantilla azulgrana fue a celebrar el tanto con el brasileño. De hecho, la mayoría de centrocampistas y defensores aprovecharon la pausa autorizada para acercarse al banquillo y escuchar a Hansi Flick, demostrando que cualquier momento es bueno para recibir indicaciones y aplicarlas de inmediato en el campo. Eric Garcia y Jules Kounde atendieron directamente al entrenador, mientras Lamine Yamal, Frenkie de Jong y Pau Cubarsí se reunían con miembros del cuerpo técnico en una clara prueba de la conexión entre jugadores y entrenador.

Enfado madridista

Mientras el Barça ya celebraba el título de la Supercopa, hubo gestos que pasaron más desapercibidos. Pese a que el gol del Real Madrid en la primera parte llegó fuera de tiempo, Álvaro Carreras fue a protestar al colegiado para que no añadiera más minutos, aunque finalmente se señalaron cinco. En paralelo, Arda Güler protagonizó una imagen de frustración. intentó golpear con fuerza una botella dentro del terreno de juego y acabó cayendo al suelo, una escena que ya circula en redes sociales.

El palco también jugaba su partido

En el King Abdullah Sports City Stadium la actividad no se limitó al césped. Fue notable la presencia de agentes y directores deportivos en el palco y la grada. Muchos representantes acompañan a sus futbolistas en finales y grandes desplazamientos para mantener reuniones con clubes locales o revisar la situación de sus jugadores. En esta ocasión, prácticamente todos los agentes del Barça estuvieron presentes, junto a nombres destacados del fútbol europeo y árabe como Ramon Planes, Joshua Barnett y Lluís Cortés, entre muchos otros. Un recordatorio de que, fuera de cámaras, el fútbol nunca se detiene.