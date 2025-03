Todo lo que no se vio del Barça-Girona: "¡Pasillo de manual, que lo voy a reventar!"

El Barça terminó el partido ante el Girona con la euforia de otra goleada. De nuevo, cuatro goles a favor: son ya 139 en 45 partidos esta temporada, algo nunca visto.

Tras el susto del tanto de Danjuma, el conjunto de Flick reaccionó arrollando al Girona con dos goles de Lewandowski y otro de Ferran. Un final de partido que liberó a los jugadores, que dejaron algunas imágenes curiosas en el post-partido.

El arrebato de Ferran Torres con Eric

El delantero fue el gran instigador para que la plantilla le hiciera el pasillo a Eric en su partido número 100 con el primer equipo. "¡Eh, eh, pasillo de manual que lo voy a reventar! Pasillo". Ferran no fue el único que esperaba con ganas a Eric; también Gavi se entregó con varias collejas e incluso una patada que captaron las cámaras.

Una escena que parece confirmar la fama de Eric que el propio Ferran desveló en el programa de Movistar +, 'Martínez y Hermanos' hace unos meses: "Parece el yerno que todo suegro quiere para su hija, pero cuidado: las mata callando. Eric es el 'cabroncete' del vestuario".

La siesta de Koundé

Lamine dejó una de las imágenes de la jornada tras el encuentro en su cuenta de instagram con la imagen de Koundé. El extremó colgo varías fotografías suyas del encuentro, pero también un vídeo con Koundé como protagonista.

El francés aparece haciendo la siesta en una camilla, con una toalla tapádole la cara, y el propio Lamine quitádosela para despertarlo. La publicación también viene acompañada de un mensaje: "Koundé siempre focus before the game", bromea Lamine. "Se llama siesta reparadora!! Estos niños no se enteran de nada...", le contesta el francés.

CAT se gana al hermano de Lamine

Se está volviendo un clásico tras las victorias del Barça en Montjuïc. El hermano de Lamine se lo pasa en grande con la mascota del Barça. Ayer, aún con sol en el estadio, se le vio corriendo detrás de Cat, que se está convirtiendo en una figura cada vez más popular entre el barcelonismo y los jugadores de la primera plantilla.

El propio Lamine se miró de cerca como su hermano le buscaba las cosquillas a la mascota tras otras completar otra exhibición durante los 90 minutos.

La colleja de Gavi a Fermín

El de Los Palacios interrumpió a Fermín durante una entrevista a Barça One con una colleja. Ocurrió tras el partido: Gavi apareció por detrás y le dejó un recado.

Fermín también dejó otra anécdota durante el encuentro, cuando voló una de sus espinilleras en una acción disputada. El mediapunta juega con las medias bajadas y unas miniespinilleras cada vez más en boga entre los futbolistas.

Frenkie disfruta del tercer tiempo

El neerlandés está viviendo su mejor momento de la temporada y se nota. Tras unos primeros meses con dudas en el tobillo, se ha consolidado como una pieza clave para Flick.

Ante el Girona revolucionó al equipo saliendo desde el banquillo, esta vez como mediapunta. Una versión muy ofensiva que le sentó bien al Barça. Tras el encuentro se le vio en el césped disfrutando junto a sus familiares. Sobre todo jugando con el balón con su hijo.