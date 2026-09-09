Lo que no se vio del Barça-Feyenoord: Flick no descansa nunca y el agua va por barrios

El partido entre Barça y Feyenoord fue declarado de alto riesgo. Su afición, una de las más temidas de Europa, se desplazó en masa a Barcelona y dejó su huella en las horas previas por los alrededores del Camp Nou, donde se vieron varios murales pintados con los colores del club holandés. La realidad es que, pese a que existía cierto temor, no hubo incidentes. Y gran parte de la culpa fue del operativo de seguridad diseñado por Mossos junto al club.

Suele ser habitual que las aficiones rivales no se mezclen con la del Barça, pero en este caso había que evitar a toda costa que hubiera contacto porque la fama de los ultras del Feyenoord es tremenda. No lo hubo y los 3.000 seguidores que vieron el partido desde la grada visitante en todo momento quedaron aislados del resto. De lo que había que preocuparse, entonces, era de la lluvia. Hansi Flick, atento a todos los detalles, no dejaba de mirar el cielo mientras su equipo calentaba bajo una cortina de agua espesa.

Hansi Flick, atento al clima y a todo lo que le rodea / DANI BARBEITO

Flick, en ocasiones, parece no estar disfrutando tanto de los goles como el resto del estadio. En realidad, mientras sus jugadores celebran él sigue pendiente de todo lo que ocurre a su alrededor. Como cuando cambió a Raphinha y le preguntó por el cambio de brazalete con Lamine Yamal. El alemán ni siquiera descansa una vez acabada la rueda de prensa. Cuando abandonaba la sala de prensa, permitió que unos amigos le acompañaran para fotografiarse con el más pequeño del grupo, un niño que sonreía de oreja a oreja.

Raphinha y Flick bromean con el brazalete de Lamine Yamal / DANI BARBEITO

La lluvia va por barrios

El agua caló en todos los rincones del Camp Nou, incluso el palco presidencial. Sin embargo, no todos lo soportaron de la misma manera. Mientras algunos usaban paraguas, en el caso del presidente del Barça, Joan Laporta, intentó mojarse lo justo vestido con un chubasquero. El espectáculo que estaba viendo de los blaugrana hizo pasar cualquier sensación de malestar por la lluvia o el descenso brusco de las temperaturas. En ese sentido, Gordon, natural de Liverpool, hizo gala de su herencia climática y fue el único que abandonó el terreno de juego sin camiseta. Alguien le invitó a ponerse un peto.

Quienes no pudieron acabar de ver el partido completo fue un grupo de unos cinco o seis aficionados del Barça situados justo encima de la Grada d'animació. Tan animados estaban ellos que quisieron formar parte de esta zona del campo, pero los miembros de seguridad del estadio les invitaron a abandonar sus localidades porque, de hecho, estaban molestando a sus vecinos de asientos. Eso sí, se llevaron una cariñosa ovación de los grupos que forman la Grada d'Animació.