Lo que no se vio del Barça - Espanyol: El saludo de Manolo a Joan, el motivo de la 'R invertida y el pique entre Lozano y Cancelo

El FC Barcelona firmó una noche redonda en el derbi ante el Espanyol (4-1), un triunfo que refuerza su candidatura en LaLiga al situarse a nueve puntos del Real Madrid y que, además, alimenta la creencia en una remontada europea el próximo martes en la vuelta de los cuartos de final de la Champions.

Más allá de los goles, el partido dejó una serie de detalles, gestos y curiosidades que pasaron desapercibidos durante la retransmisión.

El motivo de la ‘R’ invertida en los dorsales del Barça

Los jugadores del Barça saltaron al césped del Spotify Camp Nou con un detalle llamativo en su indumentaria previa al inicio del encuentro. Futbolistas como Raphinha o Pedri lucieron prendas especiales en las que la letra ‘R’ aparecía invertida de forma intencionada.

La acción formaba parte de una campaña conjunta del club azulgrana con CUPRA con motivo del lanzamiento mundial del nuevo CUPRA Raval.

Un saludo con historia entre Joan y Manolo

El partido también dejó una escena cargada de simbolismo en los prolegómenos. Joan, que se enfrentaba a su exequipo, recibió el saludo de varios miembros del Espanyol. Especialmente significativo fue el gesto de Manolo, técnico del conjunto blanquiazul, que se acercó expresamente al guardameta.

Fue un saludo contenido, algo frío en las formas, pero acompañado de una sonrisa tímida que denotaba respeto mutuo. También Dmitrovic, portero del Espanyol, tuvo un gesto similar con Joan en una imagen que reflejó la mezcla de profesionalidad y vínculos personales que sobreviven incluso en un derbi.

Tensión entre Cancelo y Pol Lozano

Como es habitual en este tipo de partidos, la intensidad dejó varios momentos de fricción. Uno de los más evidentes se produjo entre Cancelo y Pol Lozano. El centrocampista del Espanyol se encaró con el lateral azulgrana apenas unos segundos antes de atender a los micrófonos de DAZN.

En sus declaraciones posteriores, Lozano denunció una supuesta falta de respeto entre compañeros de profesión, en unas palabras que parecían dirigidas directamente a Cancelo. No fue el único encontronazo de un derbi caliente, fiel a su tradición, en el que la tensión competitiva se mantuvo hasta el último minuto.