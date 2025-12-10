Lo que no se vio del Barça - Eintracht: Ovación a Ter Stegen, Koundé y CAT, Eric haciendo de capitán...

El Barça volvía al Spotify Camp Nou para jugar un partido de Champions más de tres años después de haber disputado el último, contra el Bayern de Múnich y con derrota (0-3). Se enfrentaba a otro equipo alemán, el Eintracht de Frankfurt, al que derrotó teniendo que remontar gracias a dos goles de Jules Koundé, el héroe inesperado de la noche. Además de los dos tantos de cabeza del francés, el encuentro dejó muchas otras curiosidades. Se silbó, como siempre, el himno de la Champions, pero hubo más.

Buen recibimiento a Ter Stegen

Había jugado por última vez en el Spotify Camp Nou el 28 de mayo de 2023 ante el Mallorca. La portería del Barça la defendió por última vez la temporada pasada, el 18 de mayo de este 2025 en Montjuïc. Tras recibir el alta médica este martes, Marc-André Ter Stegen volvió a ponerse los guantes en un partido, aunque fuese solo para calentar. Cuando saltó al terreno de juego en compañía de Joan Garcia y Szczesny recibió la ovación del público que ya estaba en la grada. Cuando se escuchó su nombre por megafonía, lo mismo. Ya nadie se acuerda de la polémica que s vivió en verano entre el club y el guardameta alemán. Habrá que ver lo que pasa ahora con Ter Stegen. Hansi Flick ya dejó claro que Joan Garcia es el número uno y si Ter Stegen quiere jugar el Mundial, deberá salir en enero.

Koundé, Gavi y CAT

Jules Koundé fue el héroe del partido ante el Eintracht. Sus dos goles de cabeza en tres minutos sirvieron para remontar otra vez y dar al Barça tres puntos vitales en la Champions. El francés fue felicitado efusivamente por sus compañeros cuando el árbitro señaló el final del partido. Uno de los que lo felicitó fue Gavi, que saltó al terreno de juego a festejar con el equipo. Koundé fue nombrado mejor jugador del partido. El trofeo que le dio la UEFA lo recibió de manos de CAT, la mascota del Barça.

Eric haciendo de capitán

La temporada que está haciendo Eric Garcia es espectacular. Contra el Eintracht volvió a jugar en el centro del campo al lado de Pedri y realizó otro notable partido. Tras alguna de sus acciones, especialmente en la recuperación, los aficionados corearon su nombre. No es capitán el de Martorell pero todo el mundo coincide en que lo acabará siendo. Ante los alemanes, por ejemplo, ejerció de capitán en un momento del choque. Fue cuando los aficionados del Eintracht lanzaron bengalas a la grada azulgrana. Eric fue quien alertó al árbitro del partido del hecho para que detuviese el encuentro.

Bengalas en la grada de aficionados del Eintracht / Dani Barbeito

Vergonzoso comportamiento de la afición del Eintracht

El Barça impidió que el Spotify Camp Nou volviese a ser invadido por aficionados del Eintracht como había sucedido en 2022. Eso sí, por normativa UEFA, tuvo que ceder un 5% del aforo a la afición visitante, que se situó en la tercera gradería entre las gradas de Lateral y Gol Norte. Su comportamiento fuer vergonzoso. Gritos provocativos de “Puta Barça” y, lo que es peor, lanzamiento de vasos, botellas y bengalas hacia la afición del Barça. Tardó mucho en intervenir la Policía, demasiado. También rompieron alguna de las mamparas que servían para separar a ambas aficiones. La seguridad del club, por cierto, echó a algunos aficionados alemanes que estaban en zonas de afición del Barça y que se habían descubierto celebrando el gol de Knauff.

La Grada d’Animació

Los grupos que formaban parte del antiguo Espai d’Animació que decidió suprimir la junta directiva del Barça la pasada temporada habían convocado a los aficionados a pedir la vuelta de la misma en el minuto 12 del encuentro ante el Eintracht. Hubo cánticos pidiendo su regreso antes del inicio del choque cuando cantaba la afición alemana y también en el minuto 12. Salieron mayoritariamente de la zona del Gol Sud. Se oyeron pero no fueron seguidos por la mayoría. Tampoco los tímidos “Barça sí, Laporta no” que se oyeron cuando los aficionados alemanes lanzaron bengalas a la primera gradería. El nuevo Espai d’Animació, que se llamará Grada 1957, lo está organizando el club y se pondrá en marcha cuando el club reciba el permiso de las autoridades. Lo espera para enero.