Lo que no se vio del Barça-Dortmund: de la patada al aire de Flick al baño de masas de Ter Stegen

Qué noche la de ayer. Qué orgasmo colectivo se vivió en Montjuïc. Cómo engancha este Barça de Hansi Flick. Cuántos detalles deja en cada una de sus actuaciones. Y ayer, tratándose de una ida de cuartos de final de la Champions League, pues aún habían más focos puestos sobre cualquier aspecto de lo que acontecía dentro del rectángulo de juego. Y también en una área técnica en la que Flick y Kovac, antiguo discípulo y maestro en el Bayern, se reencontraban.

El partido dejó multitud de anécdotas y de situaciones a nivel táctico, a nivel deportivo, que pudimos disfrutar sobre el verde. Una segunda mitad sublime de un Barça que aplastó a su rival con un torrente de juego, de goles. De sensaciones. De hambre. Apoteósico el segundo tiempo del equipo barcelonista. Olió la sangre y ajustició a un club de la Cuenca del Rühr que pareció bajar los brazos y prácticamente asumir que está fuera de la eliminatoria. Solo un milagro puede salvar a los germanos. Con la boca pequeña, pero a nivel de 'feeling' parece muy muy improbable.

El encuentro nos dejó multitud de detalles. Algunos pasaron por alto al espectador. En SPORT pusimos la lupa un poco en el 'otro partido'.

ESTRELLAS EN EL CÉSPED, AHORA EN PANTALLA

Los prolegómenos en Montjuïc nos dejaron la presencia de un sinfín de exjugadores, de antiguas estrellas del fútbol que ahora se ponen enfrente de las cámaras para analizar el deporte desde el otro lado. En Montjuïc vimos a Fernando Llorente, a Marchisio, a Clarence Seedorf, a Roman Weidenfeller.

BAÑO DE MASAS DE TER STEGEN

Cada vez más cerca de reaparecer, Marc-André Ter Stegen fue uno de los protagonistas en los minutos previos al partido sin siquiera estar convocado. Antes de salir el Barça a calentar, el capitán estuvo saludando a sus compañeros. Acto seguido, entró en directo para una televisión alemana a ras de césped. No paró de saludar a compatriotas y antiguos compañeros.

Arrancó el encuentro y con el 0-0, tras apenas 20 minutos de partido, Niko Kovac hizo algo muy poco habitual. Mandó a calentar a seis futbolistas. No habían casi tenido tiempo de acomodarse en los asientos del banquillo de Montjuïc y ya tuvieron que salir a ejercitarse.

LA ADVERTENCIA DE ARNAU BLANCO A FLICK

Arnau Blanco se hace muchos metros en cada partido. Es el enlace entre los asistentes de Flick y el propio técnico germano. Analizan en pantalla situaciones de juego y es Blanco quien acude cada dos por tres a Hansi para hacer alguna observación. Durante la primera mitad, el exentrenador del cadete del Barça, que tiene un gran dominio del inglés, advirtió a Flick que Cubarsí se estaba quedando algo atrasado en algunas situaciones de ataque, lo que podía romper el fuera de juego. El germano se lo recordó al de Estanyol.

Hansi Flick y Lamine Yamal, tras el cambio / Javi Ferrándiz

El propio defensa gerundense bromeó en la celebración del gol de Raphinha. Riéndose, le dijo que se lo había robado, que entraba igual. Realmente Rapha la tocó sobre la misma línea. Hubiera sido el segundo gol oficial de Pau con el Barça.

PATADA AL AIRE DE FLICK ANTES DEL DESCANSO

No fue bueno el último cuarto de hora del primer tiempo del Barça. El equipo no estaba presionando bien y el Dortmund generaba peligro. Guirassy tuvo un par claras. Y a Flick no le gustaba nada lo que veía desde la banda. En una ocasión se vio 'maldecir' al teutón dando una patada al aire. El entretiempo lo cambió todo.

Otra acción curiosa de Hansi. En el segundo tiempo, en pleno apogeo de juego de los suyos, Szczesny se marcó una 'sobrada' marca de la casa. Recorte al delantero y pase en corto. Ovación de la grada, que le coreó, y aplauso con ganas del entrenador de Heidelberg.

EL BARÇA QUERÍA MÁS TRAS EL 4-0

En un vídeo de la celebración de los jugadores del cuarto gol de Lamine Yamal, se escucha a varios jugadores diciendo "vamos a por más, metemos más que cuatro". Un indicativo del hambre que tiene este Barça. Nunca está saciado. Y ahí la mano de Flick es clave.