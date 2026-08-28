Lo que no se vio del Barça-Athletic: del cambio de vendaje de Lamine al bigote de Raphinha

El 2-0 del Barça al Athletic dejó los goles de Raphinha y Fermín, el liderato azulgrana y buenas sensaciones en el juego de los de Flick. Pero el partido también dejó algunas imágenes y detalles que escaparon al relato principal del encuentro.

El vendaje de Lamine, una superstición que no cambia

Hay hábitos que se convierten en rituales. Lamine Yamal lleva años jugando con un vendaje en la mano y el extremo azulgrana volvió a recurrir a él ante el Athletic. Es una costumbre que ya forma parte de su puesta en escena, casi una superstición antes de saltar al campo.

En la primera mitad, sin embargo, hubo un momento en el que el vendaje acabó pagando su frustración. Después de una ocasión en la que se quedó a las puertas del gol, Lamine se lo quitó visiblemente contrariado. El gesto duró poco. Tras el descanso, el vendaje volvió a aparecer en su mano, como si el ritual tuviera que recuperar su sitio.

También regresó un Lamine más suelto. El delantero rondó el gol en varias ocasiones, aunque esta vez se quedó sin encontrar el camino de la portería. Más allá de los números, dejó la sensación de volver a divertirse sobre el césped, de jugar con esa alegría que tantas veces ha marcado su fútbol.

Las quejas de Gordon y el aviso de Flick

Anthony Gordon vive los partidos con una intensidad máxima. El extremo inglés es de esos futbolistas que exteriorizan rápidamente su frustración y ante el Barça volvió a mostrarlo en varias ocasiones. Cada vez que una acción no salía como esperaba, o no le convencía alguna decisión del colegiado, levantaba los brazos y protestaba.

Desde el banquillo, Flick intentó cortar esa dinámica. En más de una ocasión, el técnico alemán le pidió que se olvidara de la acción anterior y que se centrara en el juego.

Gordon terminó el partido sin marcar, aunque fue uno de futbolitas más activos del conjunto azulgrana y de los más aplaudidos. Su intensidad no fue suficiente para cambiar el marcador. El Barça acabó imponiéndose por 2-0 gracias a los goles de Raphinha y Fermín.

"Me gusta tu bigote"

La nueva RefCam permitió escuchar conversaciones y momentos que hasta ahora quedaban fuera de la retransmisión. Uno de ellos se produjo antes del inicio del Barça-Athletic, durante el sorteo de campo entre el colegiado y los capitanes.

El árbitro se dirigió a Raphinha y, en un tono distendido, le soltó: "Me gusta tu bigote". Una frase aparentemente anecdótica que quedó registrada por las cámaras y los micrófonos de la RefCam.

El brasileño, que acabaría siendo uno de los protagonistas del encuentro al abrir el marcador, empezó así el partido con un inesperado comentario sobre su look. Detalles que normalmente quedan fuera de cámara y que ahora, gracias a la nueva tecnología arbitral, también forman parte del relato de los partidos.