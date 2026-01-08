Lo que no se vio del Barça - Athetic: la escasa celebración de los jugadores del Barça, la pasión culé en las gradas y los gestos de complicidad entre Lamine y Nico

El Barça pasó por encima y arrolló sin contemplaciones al Athletic Club en la semifinal de la Supercopa de España, en un partido plácido y controlado de principio a fin por el equipo de Flick. Sin embargo, hay ciertas cosas que pasaron desapercibidas por televisión y que SPORT ha podido saber.

Escasa celebración

El Barça solo celebró con verdadera energía los dos primeros goles del partido. A partir de ahí, las celebraciones fueron mínimas. El mejor ejemplo fue el tercer tanto, obra de Ronny Bardghji, que recorrió la banda buscando a sus compañeros sin encontrarlos y acabó abrazando a Hansi Flick. El jugador sueco, tras abrazar al técnico, no supo qué hacer y se acercó tímidamente a un miembro del cuerpo técnico que, al verlo dubitativo, le ofreció un botellín de agua pensando que el extermo azulgrana estaba sediento. No fue nada de eso. Simplemente los jugadores no se acercaron a celebrarlo, dado que el vestuario se vivió el partido como un trámite. El club da un enorme valor a la Supercopa y quiere ganar la final, pero la motivación máxima estaba puesta en enfrentarse al Real Madrid. Nunca se menospreció al Athletic Club, aunque en el vestuario percibían que el equipo de Ernesto Valverde no llegaba en su mejor momento y que era un rival más accesible.

Aficionados muy culés en las gradas

Pese a la fama de Arabia Saudí como un país con poca cultura futbolística, el ambiente en las gradas fue muy favorable al Barça. Durante el partido, numerosos aficionados impulsaron cánticos que acabaron extendiéndose por todo el estadio. El dominio azulgrana también se notó en la grada. Un seguidor del Athletic Club, con la camiseta bilbaína y rodeado de aficionados culés, acabó cambiando de ubicación tras recibir constantes gestos y comentarios que le invitaban a desplazarse a otra zona. La seguridad del estadio ni siquiera tuvo que intervenir.

Los gestos de complicidad entre Lamine Yamal y Nico Williams

Más allá del resultado, una de las imágenes menos visibles fue la relación entre Lamine Yamal y Nico Williams. Pese al ruido del verano y al fallido fichaje de Nico por el Barça, ambos demostraron que su vínculo seguía intacto. Durante el partido se repitieron los gestos de complicidad entre dos futbolistas que comparten vestuario en la Selección Española. Aunque en su día trascendió que la negativa de Nico generó malestar en parte del vestuario azulgrana, la realidad es que la relación con muchos jugadores seguía siendo muy buena. SPORT captó una conversación de más de un minuto entre ambos en el túnel de vestuarios al descanso. Nico mantuvo un perfil serio por el contexto del partido, pero quedó claro que el vínculo personal con los jugadores del Barça seguía siendo excelente.