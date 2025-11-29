Lo que no se vio del Barça - Alavés: una caída del sistema y un calentamiento premeditado

Victoria trabajada y merecida del Barça frente al Deportivo Alavés. Los vitorianos se adelantaron en el marcador antes de cumplir el primer minuto de partido, con un tanto de Pablo Ibáñez, pero los blaugranas le dieron la vuelta al marcador con un tanto de Lamine Yamal y doblete de Dani Olmo. Un triunfo que le permite dormir como líder provisional y en solitario, a la espera de que el Real Madrid dispute su partido el domingo en Montilivi contra el Girona.

A continuación, repasamos algunos de los detalles del partido que pudieron pasar desapercibidos para algunos aficionados:

La caída del sistema

En la previa del partido, se formaron largas colas en los accesos del Spotify Camp Nou debido a una incidencia en la descarga de algunas entradas en la aplicación de los socios. El caos y la confusión se apoderó de los culers, que colapsaron los accesos del Estadi. Las oficinas de incidencias y la Oficina d'Atenció al Barcelonista (OAB) no daban abasto y el club optó por enviar un nuevo PDF a todos los que habían adquirido una entrada. Sin embargo, el partido dio comienzo con muchos aficionados sin estar sentados en su localidad y silbando desde los aledaños cuando sonó el Cant del Barça.

Sergi Capdevila

Un calentamiento premeditado

Una de las novedades de la alineación de Hansi Flick la protagonizó, nuevamente, Gerard Martín. El defensa volvió a dejar el lateral para situarse en el eje izquierdo de la defensa, acompañando al ya inamovible Pau Cubarsí. Durante los ejercicios de calentamiento antes de que diese comienzo el partido contra el Alavés, nuestros dos protagonistas practicaron premeditadamente con la salida de balón. Mientras el resto de jugadores realizaban pases, estiramientos o toques. Unos ejercicios a los que, por cierto, Christensen comenzó algo más tarde que el resto de sus compañeros.

Pau Cubarsí durante el calentamiento previo al partido contra el Deportivo Alavés / Dani Barbeito

La grada visitante ya es una realidad

Por primera vez desde la reapertura del Spotify Camp Nou, el templo culer pudo acoger a parte de la afición visitante, a diferencia de lo ocurrido el pasado sábado contra el Athletic de Bilbao. Esta se trasladó del Gol Sud al Gol Nord, a diferencia de temporadas anteriores. 208 aficionados del Alavés pudieron ver a su equipo en directo en la capital catalana. Recordemos que para los partidos de la Champions League, la UEFA obliga a que la grada visitante sea del 5% de la capacidad del estadio; por lo que contra el Eintracht de Frankfurt en diez días podría haber hasta diez veces más de aficionados alemanas que vascos.

La afición del Deportivo Alavés desplazada al Spotify Camp Nou / Dani Barbeito

Un pastel muy especial

Conmemorando el 126 aniversario del FC Barcelona, en el palco del Spotify Camp Nou se sacó a relucir un pastel gigante elaborado por Christian Escribà. En esta ocasión tan especial, el club invitó a todos los entrenadores y capitanes de las secciones del club, incluidas las amateurs, para celebrar el cumpleaños de la fundación del club.

El palco del Spotify Camp Nou contra el Deportivo Alavés / Dani Barbeito

El binomio Flick - Eric

No iba a ser una excepción y Hansi Flick vivió el partido de la manera más intensa posible desde el área técnica. Estuvo muy activo, sobre todo, dando indicaciones a Eric Garcia, quien se ubicó en el lateral diestro. Acostumbrado a situarse en el eje central de la defensa y, más recientemente, en el centro del campo, el técnico alemán le trasladó al carril y estuvo muy pendiente de su actuación. En el descanso tuvo que abandonar el terreno de juego, después de recibir un golpe en la máscara facial que le protege de su fractura nasal. Ahora bien, el de Martorell insistió en seguir sobre el tapete de juego, pero los servicios médicos del club blaugrana lo desaconsejaron y acabó sentándose en el banquillo, dando entrada a Koundé en el lateral.

La conversación de Flick y Raphinha

Raphinha fue sustituido, dando entrada al aclamado Pedri, después de cederse el brazalete de capitán. El brasileño estuvo muy activo desde el banquillo, reclamando al cuarto árbitro hizo efectivas las expulsiones a miembros del 'staff' técnico. Prueba de ello es la conversación que mantuvo con Hansi Flick durante el encuentro, mientras el entrenador alemán reflexionaba pensativo a los comentarios del '11'. Sin duda, el delantero ejerce como capitán dentro y fuera del campo.