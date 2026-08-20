Lo que no se vio del Barça - Al Ahly del Gamper: el enfado de João Cancelo, una sorprendente pelea en las gradas y la timidez de Hamza Abdelkarim

El Trofeo Joan Gamper dejó mucho más que lo sucedido durante los 90 minutos. Desde las gradas y las zonas interiores del estadio se pudieron observar varios detalles que difícilmente aparecen en una retransmisión. Por eso, en SPORT hemos querido recoger tres cosas que no se vieron del Barça-Al Ahly y que este periódico puede contar gracias a la presencia de su enviado especial en el estadio.

El enfado de João Cancelo al saber que no jugaría

João Cancelo esperaba poder participar en el encuentro. El portugués, recién llegado a Barcelona y todavía pendiente de que se completara la oficialidad de su incorporación, conoció pocos minutos antes del partido que finalmente no podría jugar ante el Al Ahly.

La escena se produjo en el túnel de vestuarios. Cancelo ya estaba cambiado y preparado para salir al césped cuando le comunicaron que no aparecería entre los futbolistas anunciados por megafonía y que tampoco podría disputar el encuentro, pese a tratarse de un amistoso.

Al portugués no le hizo demasiada gracia la noticia y regresó hacia el vestuario visiblemente contrariado. Algunos compañeros, entre ellos Gavi, bromearon con él al ver su reacción. Todo desde la confianza y el buen ambiente existente entre ellos, conscientes de que simplemente tendrá que esperar un poco más para volver a vestirse de azulgrana sobre el terreno de juego.

Una sorprendente pelea en las gradas

La segunda imagen llegó cuando faltaba poco para terminar el partido. Un grupo de aproximadamente 40 o 50 aficionados del Al Ahly, situado en el Gol Sur detrás de una de las porterías, levantó varias pancartas con mensajes en árabe mientras entonaba cánticos de apoyo al conjunto egipcio.

Los mensajes no tenían contenido ofensivo, político ni religioso. El problema fue otro. Las pancartas dificultaban la visión de algunos espectadores situados en las filas posteriores y la situación fue calentándose. Varios aficionados comenzaron a lanzar objetos y botellas hacia la zona ocupada por los seguidores egipcios, obligando a intervenir rápidamente.

La seguridad privada del estadio y los Mossos d’Esquadra actuaron para evitar que el incidente fuera a mayores. Ante la dificultad de solucionar el problema sin afectar al resto de espectadores, se optó por reubicar al grupo de seguidores del Al Ahly en otra zona del estadio, poniendo así fin a unos minutos de tensión.

La timidez de Hamza Abdelkarim

La tercera imagen tuvo como protagonista a Hamza Abdelkarim. El joven delantero volvió a aprovechar su oportunidad y cerró la pretemporada como una de las grandes revelaciones del Barça, con cuatro goles y como máximo goleador azulgrana durante la preparación.

Pero hubo un detalle que llamó especialmente la atención desde el estadio. A Hamza parecía costarle celebrar con efusividad un gol que, en cualquier otra situación, habría sido motivo de enorme alegría. Enfrente estaba el Al Ahly, su antiguo equipo, y el delantero quiso mostrar respeto hacia el club del que procede. Apenas hizo gestos de celebración y recibió con tranquilidad los abrazos de sus compañeros.

También hay una cuestión de carácter. Hamza es un chico discreto y todavía se está acostumbrando a todo lo que está viviendo en Barcelona. Su irrupción durante la pretemporada ha sido muy rápida y, aunque sobre el césped cada vez juega con mayor confianza, fuera de él continúa manteniendo un perfil mucho más reservado.

Quienes lo conocen de cerca aseguran que es un chico encantador y mucho más abierto cuando entra en confianza. Otra muestra llegó después del encuentro, cuando el periodista Achraf Ben Ayad pudo compartir unos minutos con él y entrevistarlo. Allí volvió a aparecer ese Hamza todavía algo tímido ante las cámaras. Dentro del campo empieza a soltarse a pasos agigantados; fuera de él, todavía necesita algo más de tiempo.