Lo que no se vio del Atlético-Barça: De la 'cholada' de Flick al 'savoir faire' de Lamine Yamal

Dolorosísimo desenlace para el Barça en el Metropolitano. Con la cabeza fría, Flick, que salió con un enfado morrocotudo del Metropolitano, seguro que valorará lo que hizo su equipo, que fue mucho y muy bueno. Si alguien puso todo de su parte para acceder a la siguiente ronda ese fue el cuadro azulgrana.

Puesta en escena espectacular, fútbol vertical, asociativo, jugadores con personalidad. De ahí nació el 0-2 antes de los primeros 25 minutos. Lookman redujo distancias y los cinco-seis minutos que se perdieron con la brecha de Fermín (más allá de que fue clarísima para el 0-3) hicieron mucho daño.

La patada de Musso a Fermín / Valentí Enrich

Como siempre, durante el duelo de vuelta hubo tensión, encontronazos, curiosidades. Algunas, quizás, pasaron desapercibidas durante la retransmisión y os las acercamos desde el estadio.

El segundo plano de Laporta y el ‘apagón’ en el restaurante

Joan Laporta acompañó por primera vez en un viaje al equipo tras ser elegido presidente el pasado 15 de marzo. Pese a que Rafa Yuste es y será hasta final de temporada la máxima autoridad azulgrana, ‘Jan’ es quien mueve las masas cuando se desplaza allá donde va.

Cordialidad y abrazos entre los dirigentes del Atlético y el Barça / VALENTI ENRICH/Sport

Y acudió junto a Rafa a la comida de directivas. En un principio debía celebrarse en la Taberna Capitán Alatriste, pero tuvo que celebrarse justo al lado, a La Posada de la Villa, por un apagón de luz justo antes de celebrarse. Cambio de planes sobre la marcha, puesto que ahí es donde el Atlético siempre celebra los almuerzos de directivas los días de Champions desde hace un porrón de años. Nos consta que el ágape se degustó con la misma voracidad.

Laporta apareció, se hizo un par de fotos, copó las cámaras, pero se fue con Cerezo al restaurante mientras era Yuste quien atendía a la prensa.

La ‘cholada’ de Flick

Fue una simple anécdota. Pero Hansi Flick hizo algo del todo impropio de él durante el partido en el Metropolitano. En un lance del juego el balón pasó por su lado (fuera del campo) y era favorable al Atlético. Iba a recogerla un jugador rojiblanco y el alemán frenó la trayectoria para que no jugara rápido. Quizás algo que asociaríamos más al Cholo, que suele vivir todo más al límite y estar por estos detalles. Al instante hizo el gesto de pedir perdón el de Heidelberg, consciente de su error.

Flick se quedó triste tras la eliminación / Valentí Enrich

Rabia morrocotuda de Ferran

Qué partido de Ferran. Resucitado después de estar más de dos meses sin marcar, el de Foios sacó los pasos prohibidos en el Metropolitano. El valenciano marcó, asistió y le anularon el 1-3. Y dio un recital presionando y haciendo de ‘9’ puro. Es por eso que no entendió (ni él ni mucha gente) por qué Flick lo relevó en el 65’. Salió enfadadísimo y chutó una botella con rabia contra el banquillo.

El Barça celebra el gol de Ferran en el Metropolitano / Valentí Enrich

El ‘savoir faire’ de Lamine Yamal

Impecable Lamine Yamal al final del partido. Lejos de dejarse llevar por la frustración, estuvo de ‘10’. Saludó uno a uno a todos sus compañeros, también a los rivales. Se fue a aplaudir de forma sincera a la afición azulgrana desplazada y hasta reconoció antes de entrar al túnel a todo el staff y a la afición del Atlético. Le regalaron un buen aplauso cuando abandonó solo el estadio.