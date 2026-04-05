Lo que no se vio del Atlético - Barça: banderas prohibidas, la BBC y el regalazo de Gavi

El partido entre Atlético de Madrid y Barça dejó muchas cosas sobre el césped, pero también varias historias fuera del foco de las cámaras que marcaron la previa y el postpartido en el Metropolitano. Pasan demasiadas cosas en los encuentros entre ambos equipos que, más allá del terreno de juego, no pasan desapercibidas.

Uno de los episodios más comentados se produjo en los accesos a la grada visitante. La seguridad del estadio fue requisando diversas banderas a aficionados blaugrana, entre ellas senyeres, estelades y otras enseñas consideradas de signo político. Pese a tratarse de símbolos que los seguidores calificaban como totalmente democráticos, no se permitió su entrada al recinto. La medida generó malestar entre parte de la afición del Barça desplazada a Madrid, que mostró su sorpresa por la rigidez de los controles y por la retirada de estos elementos antes de acceder a sus localidades.

Flick, en el Metropolitano tras ganar al Atlético de Madrid / Agencias

Otro detalle que pasó desapercibido para el gran público fue la presencia de un equipo de la BBC en el estadio. La cadena británica lleva ya un tiempo trabajando en Madrid y aprovechó el encuentro no solo para seguir el partido, sino también para mantener contactos con el departamento de prensa del Barça. El motivo es la producción de un documental en el que el club blaugrana será protagonista. Este mismo domingo, Deco, director deportivo, tendrá un papel destacado dentro de ese proyecto audiovisual, que pretende mostrar desde dentro la reconstrucción deportiva de la entidad.

Por último, el encuentro también dejó una imagen que habla del carácter de uno de los futbolistas más queridos por la afición culé. Gavi, que regresó a la competición y ofreció un buen nivel sobre el terreno de juego, protagonizó un gesto que no pasó inadvertido. Tras el pitido final, el centrocampista se acercó a la grada y entregó su camiseta a una aficionada. Un detalle sencillo, pero muy significativo, que refleja la cercanía del jugador con los seguidores y que le honra tanto dentro como fuera del campo.

Por cierto, la madre de Marc Casadó también se lo pasó en grande con una amiga.