Lo que no se vio del Athletic-FC Barcelona: los asientos de la familia de Lamine Yamal

Más allá de lo que ocurrió sobre el césped de San Mamés, el partido entre Athletic y Barça dejó varias escenas curiosas y pequeños contratiempos en los entresijos del estadio. Desde un acceso a acreditaciones interrumpido por motivos de seguridad hasta una cadena poco habitual de capitanes sobre el campo, pasando por una anécdota en la grada con la familia de Lamine Yamal. Estos son algunos de los detalles que no se vieron durante los noventa minutos.

Acreditaciones interrumpidas por seguridad

La recogida de acreditaciones para los periodistas estaba prevista a partir de las siete de la tarde, dos horas antes del inicio del partido. Así fue… pero solo durante unos minutos. Apenas tres después de abrirse el acceso —cuando se habían entregado seis o siete acreditaciones, entre ellas la de este redactor y la del fotógrafo de SPORT Dani Barbeito— agentes de la Ertzaintza ordenaron cerrar el espacio.

El motivo era estrictamente de seguridad: por esa zona debían pasar los autocares de ambos equipos en su llegada al estadio. Los agentes desalojaron el área y anunciaron que se cerraría durante media hora, aunque finalmente la interrupción se alargó algo más.

¡Los aficionados culés conquistan San Mamés tras la victoria! / SPORT

El contratiempo afectó especialmente a varios medios de radio, como RAC1 o Catalunya Ràdio, cuyos equipos suelen acudir con bastante antelación para probar sonido y preparar la retransmisión. Algunos de sus profesionales no pudieron recoger la acreditación hasta aproximadamente una hora y media antes del inicio del encuentro, lo que retrasó su acceso al estadio.

La familia de Lamine y un pequeño malentendido

Ya con el partido empezado se produjo una escena curiosa en la tribuna de San Mamés. La madre de Lamine Yamal y su pareja llegaron al estadio con el encuentro en marcha y, al dirigirse a sus localidades, se encontraron con que estaban ocupadas.

Lamine, en San Mamés / Dani Barbeito

Con toda la educación del mundo mostraron sus entradas y, efectivamente, los asientos les correspondían. Quienes estaban sentados allí eran un padre y su hijo, ambos aficionados del Athletic Club, que, tras comprobar las localidades, se dieron cuenta de que se habían equivocado. Sus asientos estaban justo en la fila de detrás, donde finalmente se recolocaron sin mayor problema. En esa misma zona de la tribuna también se encontraban familiares de otros jugadores azulgranas, como los padres de Pedri o de Fermín, entre otros.

Una cadena poco habitual de capitanes

El partido también dejó una curiosidad en el terreno de juego con el brazalete de capitán. El encuentro lo empezó luciendo Ferran Torres, que en realidad no forma parte de la lista oficial de capitanes del equipo. Con el paso de los minutos y los cambios, el brazalete fue cambiando de dueño. En la segunda parte entró Pedri, quinto capitán de la plantilla, y se hizo con él. Más tarde, con la entrada de Raphinha, el canario se lo cedió al brasileño. Y cuando apareció Ronald Araujo sobre el césped, Raphinha se lo pasó al central uruguayo, que terminó el partido como capitán. Cuatro futbolistas distintos con el brazalete en un mismo encuentro, una situación poco habitual.

San Mamés, también en catalán

Como es tradición en Bilbao, San Mamés volvió a demostrar su sensibilidad lingüística con el Barça. El estadio recibió al equipo azulgrana con mensajes en euskera y también en catalán, algo que se mantuvo durante todo el encuentro. Los anuncios por megafonía —incluidos los cambios y otras comunicaciones del partido— se realizaron en ambos idiomas, un gesto que ya se ha convertido en habitual cada vez que el conjunto azulgrana visita el feudo del Athletic.