Lo que no se vio del Alavés-Barça: De la 'intensidad' de Szczesny al "tira para allá" de Eric

El Barça afrontó en Mendizorroza un partido sin nada en juego para los azulgranas, pero rodeado de la tensión de un Alavés que se jugaba media permanencia.

El partido dejó varias escenas menos visibles que ayudaron a explicar el clima del encuentro: desde el peculiar calentamiento de Szczesny hasta el tenso cruce entre Eric Garcia y Tenaglia, pasando por el debut aparentemente sereno, aunque lleno de nervios por dentro, de Cortés.

La ‘intensidad’ de Szczesny

Finalmente, Wojciech Szczesny fue el elegido por Flick, en detrimento de Joan García, que se asegura el Trofeo Zamora si no juega un partido más de Liga.

El calentamiento del polaco volvió a ser fiel a su personalidad relajada. Entre algunas paradas de mucho mérito, también hubo tiempo para pausas largas, momentos sentado sobre el césped e incluso una retirada prematura al vestuario antes que Joan, el suplente ayer.

La imagen contrastó con lo que ocurrió después sobre el terreno de juego. Szczesny completó un partido sólido, transmitió seguridad al equipo y respondió con solvencia cuando el Alavés apretó. En el tanto local, completamente vendido, no pudo hacer nada.

Eric Garcia manda callar a Tenaglia

Aunque el Barça no tenía nada en juego, la tensión competitiva del Alavés convirtió el partido en un duelo mucho más caliente de lo esperado. El equipo vitoriano jugó al límite en muchos momentos, consciente de que la permanencia dependía en buena parte de una victoria.

Uno de los episodios más tensos se produjo cerca del banquillo azulgrana. Todo comenzó tras un fuerte despeje de Ángel Pérez que terminó impactando en la zona técnica del Barça. La acción provocó una reacción inmediata de varios jugadores y miembros del banquillo culé, especialmente molestos también por algunos encontronazos previos con Tenaglia.

En medio del revuelo apareció Eric García, que se encaró con el lateral argentino y le mandó callar llevándose el dedo a los labios. “Tirá para allá”, le espetó en uno de los momentos más calientes de la tarde.

Los nervios “invisibles” de Cortés

El estreno de Cortés dejó una sensación de tranquilidad impropia de un debutante en un escenario de máxima exigencia. Sobre el césped no mostró síntomas de nerviosiismo y respondió con personalidad en acciones físicas y de mucha intensidad.

Sin embargo, tras el encuentro reconoció que los nervios sí aparecieron horas antes. El joven azulgrana explicó que supo durante la comida del equipo que sería titular frente al Alavés y que ahí empezó realmente la tensión interior.

Nada de eso se trasladó al juego. Con el paso de los minutos fue creciendo en confianza hasta animar a sus compañeros cuando el Alavés marcó el único gol del partido.

Tras el encuentro, Flick se mostró especialmente satisfecho con su actuación y destacó la madurez competitiva que transmitió en un escenario de presión.