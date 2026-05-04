Vinicius: "Tenemos que seguir así"

Vinicius fue el mejor futbolista del Real Madrid en Cornellà-El Prat. Marcó dos goles, estuvo en todas y acabó celebrando una victoria importantísima para su equipo porque evitaba el título de Liga para el Barça y, lo que es peor, verse obligados a escuchar el debate alrededor de si deberían o deberían hacer el pasillo al campeón la próxima semana en el Spotify Camp Nou.

Vinicius celebra uno de sus goles contra el Espanyol / EFE

Vinicius, en un tono humilde, confesó que "ha sido un buen partido para nosotros, hemos peleado y jugado juntos y es nos hace más fuertes", declaraba a los micrófonos de Movistar. Añadió al respecto que "hemos tenido la oportunidad de marcar dos goles". El brasileño, sin duda, se marchó feliz tras ser el gran protagonista de un partido que, pese a todo, no pasará a la historia, aunque sí quedará en el recuerdo para siempre del delantero madridista, al que se le vio contento.

Vinicius, ante el Espanyol / Siu Wu / EFE

"Hemos trabajado muy bien toda la temporada y estábamos seguro de que íbamos a hacer un gran partido", insistió en su idea alrededor de unos noventa minutos en los que el equipo que dirige Álvaro Arbeloa desde el banquillo, que sustituyó a Xabi Alonso, en gran parte, porque así lo quiso Vinicius, jugó correcto y evitó el alirón blaugrana.

Vinicius, ante el Espanyol / quique garcía / EFE

El brasileño también comentó que "ahora viene el Clásico, un partidazo" antes de recoger el guante de quien le preguntaba por sus 21 goles esta temporada, una cifra que le permite igualar la que viene logrando en los últimos cinco años, cuando siempre ha superado los veinte goles: "Creo que el trabajo es lo hace llegar a lo más alto, he trabajdo todos los años para llegar a estas cifras".

Vinicius, ante el Espanyol / Quique García / EFE

Y a partir de ahí sustituyó la primera persona del singular para pasar a la del plural: "Tenemos que seguir así porque somos un grupo fuerte". Después, por primera vez, pareció hacer algún tipo de autocrítica: "Sabemos que la temporada no ha ido como queríamos, pero podemos cambiarlo para la próxima temporada, y seguro que volveremos a llegar a lo más alto".

Vinicius, ante el Espanyol / Siu Wu / EFE

Luego ya siguió a lo suyo hablando del Clásico: "Nos encanta jugarlo y ojalá podamos prepararlo bien esta semana para volver a Barcelona y ganar", refiriéndose al hecho de que ya han pasado esta semana por Cornellà para ganar al Espanyol.