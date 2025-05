Vinícius y el Madrid, 'presentes' en la rúa del Barça: ¡Balones de playa!

Barcelona vive este viernes una auténtica fiesta azulgrana. Tras una temporada histórica en la que solo ha faltado la Champions y el FC Barcelona ha conquistado LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España, el equipo celebra el triplete doméstico con una multitudinaria rúa por las calles de la ciudad.

Desde primera hora de la tarde, miles de aficionados se han congregado en los alrededores del Spotify Camp Nou y a lo largo del recorrido (Travessera, Numancia, Berlín, París, Balmes, Pelayo, Plaça Catalunya, Plaça Urquinaona, Trafalgar, Passeig de Sant Joan y Arc del Triomf) para rendir homenaje a los campeones.

Banderas, camisetas, bufandas y carteles personalizados han inundado la capital catalana en una demostración de orgullo culé, con un ambiente inmejorable, cánticos, bengalas y una marea azulgrana que acompaña al autobús descapotable del equipo. Los jugadores no están fallando correspondiendo a la afición entre sonrisas, bailes y saludos eufóricos.

Qué hacen metiendo un balón de playa en el autobús😭😭😭😭 pic.twitter.com/CPZuxRi7Tf — Álex (@LxoMessismoFCB) May 16, 2025

Pero, como no podía ser de otra manera, la afición también ha recordado al eterno rival. A lo largo del recorrido se han coreado varios cánticos dirigidos al Real Madrid, como el ya clásico "Madridista, qui no boti!" o el más directo "Madrid, cabrón, saluda al campeón". El tono festivo no ha impedido que la rivalidad entre los dos gigantes esté presente en cada esquina de la ciudad, que incluso ha visto como se jugaba con balones de playa en un claro recordatorio en tono sátira a la temporada de Vinícius Jr.

La rúa, con Barcelona teñida de azulgrana, no solo celebra los títulos, sino también recuperar una ilusión que no se veía desde hace muchos años, y es que hoy, el Barça, por mucho que pese en Madrid, vuelve a ser la referencia del mundo fútbol.