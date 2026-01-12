FC BARCELONA
Vinicius, al árbitro: "Te lo dije, Lamine siempre se tira"
El brasileño se implicó más en defensa y vivió varios duelos con el crack blaugrana
Hubo momentos y anécdotas de todo tipo en la final de la Supercopa, muy disputada y con un resultado ajustado que avivó la tensión hasta el pitido final. Uno de los muchos encontronazos se dio entre dos de los cracks que estaban sobre el césped: Vinicius y Lamine Yamal. El brasileño tuvo que implicarse defensivamente para ayudar a parar a Lamine y acabó medio desquiciado. Las cámaras de 'Movistar' captaron el momento en el que Vinicius se dirigía al colegiado Munuera Montero protestando sobre Lamine: "Ya te lo dije, Lamine siempre se tira, siempre se tira", le espetó en una jugada en la que no se pitó falta sobre el blaugrana.
Vinicius, que protagonizó más polémicas en su duelo ante el Atlético de Madrid por su pique con Simeone, se calmó una vez logró anotar el primer gol de los blancos en el partido en una buena jugada individual. Y en la segunda mitad celebró como si de un gol se tratara cuando consiguió abortar alguna ofensiva de Lamine Yamal por la banda. De hecho, el brasileño, que no está acostumbrado a defender, acabó absolutamente agotado y tuvo que ser sustiuido antes de finalizar el encuentro.
Vinicius pasó bastante desapercibido en las polémicas del encuentro e, incluso, tuvo un gesto deportivo al acercarse a Araujo durante el descanso para interesarse sobre su situación y darle un mensaje de apoyo, algo que también hizo el capitán blanco, Carvajal.
El brasileño participó poco durante el partido, por lo que no tuvo demasiados momentos de tensión e, incluso, agradeció el cambio ya que prácticamente no podía correr sobre el terreno de juego. A pesar de que el partido estaba abierto, el brasileño entendió el cambio y se abrazó con su técnico, Xabi Alonso, con quien tiene una difícil relación por su comportamiento sobre el terreno de juego y su nula capacidad para presionar defensivamente al rival.
