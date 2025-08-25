Vinculan al Barça con una promesa argentina

En el mercado de fichajes, el Barça ha firmado a tres incorporaciones, Joan Garcia, Marcus Rashford y Roony Bardghji, aunque este último aún no ha podido ser inscrito. No obstante, pese a que en un principio se pensaba que en el club azulgrana no se produciría ninguna llegada más, desde Argentina apuntan lo contrario.

Según informó 'TNT Sports', el Barcelona estaría siguiendo de cerca al joven Ian Subiabre, una de las grandes promesas del River Plate. El extremo de 18 años tiene contrato con hasta 2028 con una cláusula de rescisión de 30 millones de euros.

De momento, tal y como comentan desde el diario Olé, Laporta ya se habría reunido con el representante del jugador, aunque sin avances significativos entre ambas partes. En este sentido, indican que el plan sería asegurarse del fichaje cuanto antes para poder inscribirlo durante el mercado de invierno.

Sin embargo, es difícil que el Barça pueda cerrar la incorporación de Subiabre de forma inminente, ya que el club aún no se encuentra en la regla del 1:1. Además, aún falta solucionar el problema con las inscripciones de Gerard Martín, Roony Bardghji y Szczesny.

Una de las jóvenes promesas de Argentina

Parece que la entidad barcelonista lleva monitoreando a Subiabre desde su participación en el Mundial Sub-17, en los que disputó seis partidos y anotó un gol y dio una asistencia, y su posterior actuación en el Sudamericano SUB-20, donde marcó tres tantos en seis encuentros.

Asimismo, desde el 27 de septiembre hasta el 20 de octubre se llevará a cabo el Mundial de su categoría en Chile, lo que podría volver a poner al jugador argentino en el punto de mira de varios equipos. Sin ir más lejos, el Chelsea mostró interés en el pasado, aunque no llegaron a hacer ningún movimiento formal.

Ian tuvo minutos en el último partido de la Copa Libertadores frente a Libertad de Paraguay, donde ingresó al terreno de juego en el minuto 79. En total ha disputado 14 encuentros este año con el primer equipo donde ha anotado un gol contra Rosario Central y, aunque aún no se ha hecho con la titularidad en River Plate, Marcelo Gallardo cuenta con él para su equipo.